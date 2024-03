Lara Álvarez estalla en las redes sociales para defender la intimidad de una famosa: "Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por el morbo"

La presentadora asturiana Lara Álvarez tiene a todos sus seguidores muy pendientes de cada uno de sus movimientos en redes sociales, a la espera de que la gijonesa anuncie en que proyecto se embarcará tras su salida de Mediaset. La presentadora no ha dejado de subir contenido a sus redes sociales, dejando claro que no tiene pensado retirarse de la vida pública.

Su extraña salida de Mediaset después de una década siendo uno de los rostros más representativos del grupo televisivo no ha dejado a nadie indiferente y nadie ha explicado todavía muy bien que fue lo que pasó. Lo cierto es que en los últimos tiempos las audiencias no han acompañado a la gijonesa, que ha visto como ha pasado del éxito en formatos como "Supervivientes" o "Gran Hermano" a vivir tres estrepitosos fracasos con "Me resbala", "A tu bola" y "La mejor generación". Este último programa fue directamente fue cancelado tras unas pocas emisiones. Aun así, nada hacía presagiar hace unos días este desenlace.

En su mensaje de despedida, la presentadora asturiana aseguraba que tomaba esta decisión para afrontar nuevos retos. "Después de casi 10 años que recordaré siempre, He decidido dejar Mediaset para emprender un nuevo camino profesional" escribió en sus redes sociales. Sus seguidores no dudaron en apoyarla y animarla tras tomar decisión. Una decisión que seguro no ha sido fácil.

La presentadora ya ha dejado claro que la televisión no es su única fuente de ingresos. La asturiana compagina desde hace tiempo su faceta televisiva con otros trabajos en publicidad y redes sociales, pero también usa las redes para contar algunas cosas de su vida o dar su opinión. Ayer mismo, la presentadora subió varios stories muy indignada tras el vídeo de Kate Middleton en el que explicaba que tenía cáncer. La princesa de Gales ha asegurado que está recibiendo un tratamiento con quimioterapia para combatirlo. “En enero me sometí a una operación abdominal en Londres y en aquel momento se pensó que mi enfermedad no estaba relacionada con el cáncer. La operación fue un éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas tras la operación revelaron la presencia de cáncer. Por ello, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva, y ahora estoy en las primeras fases de ese tratamiento”, explica en el vídeo.

Esta noticia no ha dejado a Lara Álvarez indiferente, que se lanzaba a las redes para pedir privacidad para Kate Middleton. "Como periodista sigo soñando con que llegue el momento en el que los medio de comunicación respeten a las personas y familias estas situaciones tan delicadas, por encima del papel público que puedan desempeñar", explica la presentadora. "Como persona, aún entiendo menos hasta donde podemos llegar por el morbo...", añade. Está claro que la cantidad de rumores y noticias falsas sobre la Princesa por su ausencia del foco mediático no han gustado nada a la asturiana.