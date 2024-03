Lara Álvarez se confiesa sobre su última ruptura: "Me dejo querer"

Lara Álvarez sorprendía a todos anunciando su inesperado abandono de Mediaset. Tras 10 años unida profesionalmente a Telecinco, la presentadora asturiana decidía romper su vínculo con el grupo audiovisual con el objetivo de "escuchar propuestas y abordar nuevos proyectos".

Ahora, y tras unos meses alejada del foco mediático, la que fuera pareja televisiva de Jorge Javier Vázquez en Supervivientes ha reaparecido en la presentación de una marca de calzado de la que es imagen y ha hablado de cómo se encuentra en la actualidad y de su faceta profesional, sin olvidar su lado más personal.

Ruptura

En unas declaraciones concedidas a Europa Press, la asturiana hablaba de su ruptura profesional con Mediaset. Término que prefiere evitar para referirse a su marcha de Telecinco. "Romper no me gusta porque la relación es muy buena con Mediaset y yo creo que en este punto, en este momento, la vida es muy larga, los intereses de evolución de mi carrera profesional por parte de Mediaset y los míos no van en la misma línea. Que esto no significa que haya ningún conflicto, simplemente es un nuevo camino profesional para mí, de afrontar nuevos retos. Necesito esto en mi vida y en mi carrera para crecer, no solo profesionalmente, también en lo personal, y consideré que era el momento de hacerlo en este punto", indicaba la presentadora.

Y en el plano personal, la de Gijón tampoco eludía preguntas. "Me gusta disfrutar de los hombres, ¿eh? Yo la verdad que tiempo tengo y abierta al amor estoy. Me gustaría cambiarte la respuesta. Disfruto de la vida, claro que sí, disfruto de la vida. Me dejo querer y quiero, sí, sí, me dejo querer y quiero, sí, sí.