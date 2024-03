Lara Álvarez se pronuncia sobre su nuevo proyecto fuera de la televisión: "Muy ilusionante"

Lara Álvarez ya emprende sus nuevos proyectos profesionales. La presentadora televisiva comienza a soñar en grande lejos de Mediaset tras su abrupta separación de la cadena de entretenimiento y ya ha adelantado alguna que otra cosa de las que tiene entre manos.

Lo hizo con un escueto comunicado con el que dijo lo justo: "Después de casi 10 años que recordaré siempre, he decidido dejar Mediaset para emprender un nuevo camino profesional. Gracias a todos por vuestro cariño".

De momento, pocas cosas se saben acerca de esta nueva aventura profesional, pero sí que comparte algún que otro detalle para dejar con la miel en los labios a sus seguidores. De las cosas más sorprendentes ha sidola afirmación de que no todo irá ligado a la televisión: "Esto me permite salir de mi zona de confort y emprender nuevos proyectos fuera de la televisión".

Hacia un nuevo camino

"Estoy en uno de los momentos profesionales más ilusionantes de toda mi vida, es el moment de escuchar propuestas que ni yo misma me podía imaginar y hay proyectos encima de la mesa. El hehco de tener cosas distintas y el hecho de poder elegir ya me hace sentirme privilegiada y que sea uno de los mejores momentos de mi carrera", ha expresado con franqueza la presentadora.

Lo ha hecho ante los micrófonos y también ha querido aclarar que "en ningún momento ha parado" de trabajar y que todo ha ocurrido en un momento en el que "su objetivo y el de la empresa no iban de la mano", aunque "la relación es muy buena".

Lejos de Supervivientes

Durante esta conversación con Chance, Lara Álvarez también se ha sincerado y deja claro que no está viendo 'Supervivientes': "No he tenido todavía la ocasión de verlo. Sí que sé que están con grandes datos de audiencia, que me alegra un montón. De la vuelta de Jorge, que también me alegro un montón. Adoro a Jorge, que su éxito va a ser siempre motivo de mi alegría, es un formato que adoro, estuve ocho años allí y todo lo que coseche ese equipo va a ser mi alegría también".