La ex de Julián Muñoz vuelve con él por su preocupante estado de salud: "Hasta el último instante de su vida"

El estado de salud de Julián Muñoz sigue siendo preocupante. Según las últimas informaciones, el que fuera alcalde de Marbella y uno de los procesados por el caso malaya, uno de los escándalos de corrupción que más titulares acapararon tanto en la prensa genaralista como en la prensa rosa, permanece ingresado en un hospital malagueño con un pronóstico delicado.

Ante la difícil situació que atraviesa el exedil, el apoyo familiar está siendo imprescindible. Prueba de ello es el acercamiento que su exmujer, Mayte Zaldívar ha protagonizado en los últimos días, convirtiéndose en uno de sus pilares fundamentales para jacer frente a sus problemas de salud.

Más cerca que nunca

Monika Vergara informa durante el directo de 'Fiesta' de una noticia exclusiva sobre la relación de Julián Muñoz y Maite Zaldívar. Los que fueran pareja están más unidos que nunca para afrontar el delicado estado de salud que atraviesa el que fuese alcalde de Marbella.

La periodista recibe una llamada durante la pausa de publicidad y a la vuelta es Emma García la que le pregunta directamente por esa conversación. Mónika Vergara le responde con claridad: "He hablado con una persona muy cercana a la familia de Julián Muñoz y también de Maite Zaldívar...".

Lo primero que le comenta esta persona es que la situación de Julián Muñoz "está complicada" y que éste "está siendo muy atendido por toda su familia". En cuanto a las visitas, Mónika detalla: "Solamente pueden entrar al hospital las personas que son estrictamente de la familia".

"Julián Muñoz tiene totalmente prohibido ver la televisión", añade la colaboradora tras hablar con una persona del círculo de la familia. Por otro lado, después de todos los rumores que apuntaban a que Julián Muñoz tenía pareja, la periodista es clara: "Me insisten en que él no tiene pareja, incluso desde antes dle confinamiento. Me desmienten todas las especulaciones sobre Julián".

Para terminar, Mónika Vergara cuenta una información muy importante: "Maite Zaldívar va a estar con Julián Muñoz hasta el último instante de su vida... esto define mucho cómo es la unión de esta familia, la unión de los nietos y, sobre todo, la unión de esta pareja". Tras esto, y reflexionar junto al resto de compañeros, todoa apluaden la actitud de la protagonista: "Esto dice mucho de Maite".