Adiós a Carmen Borrego en Supervivientes: la complicación en su estado de salud que le obliga a abandonar

Carmen Borrego ha llegado a su límite en Supervivientes. La concursante, que llegó al programa en un momento complicado tras el fallecimiento de su madre unos meses antes, se ha visto sobrepasada por la prueba a la que se enfrentaba y finalmente ha optado por abandonar.

El reality sobre supervivencia de Telecinco no está hecho para todo el mundo y, a pesar de que existe una preparación previa, nadie sabe cómo va a encarar dicha situación su mente. Esto es lo que le ha ocurrido a la pequeña de las Campos tras no ser capaz de superar las crisis de ansiedad que le han acompañado desde la primera semana.

De todas maneras, la decisión no ha estado en manos de borrego, sino del equipo de especialistas que han evaluado durante estos últimos días su caso. "Carmen Borrego, tras pasar un período bajo observación y tratamiento psicológico y médico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso. Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo se aconseja que cese su participación en el programa", anunció Jorge Javier Vázquez.

Carmen Borrego había manifestado la necesidad de saber la opinión de los profesionales para que tomaran la decisión en su lugar: "Tengo tantas sensaciones a la vez que no lo sé, por una parte me gustaría poder seguir continuar con mis compañeros, pero no sé si estoy preparada para hacerlo".

En cuanto a la noticia, se la tomó con filosofía: "No mienten, lo he estado pasando mal, pensaba que estaba un poco mejor, ya veo que los médicos han decidido que no, me voy a quedar con lo mejor de este concurso y me voy a ir con la pena de haber conseguido un poco más".

El recuerdo familiar

Quien tampoco está pasando unas vacaciones fáciles es Terelu Campos. Su primera Semana Santa sin su madre ha cogido un tinte más difícil de digerir al estar separada de su hermana, el pilar fundamental de la colaboradora televivia. Sin embargo, hace tan solo unos días regresó al plató de Telecinco para conectar telemáticamente con su hermana e intentar darle una inyección anímica que no ha surtido efecto.

Jorge Javier Vázquez también ha querido acordarse de la mítica presentadora que falleció hace tan solo unos meses, dejando un hueco insalvable en la vida de sus hijas: "Todos tenemos madre, las madres llega un día que no están, pero me pareció muy interesante ver el proceso del duelo y cómo se va superando cada etapa. Me llegó muchísimo cuando hablastéis de cuando llega el momento que tienes que aceptar que ya no está, me sentí muy cercano a vosotras cuando lo contastéis".