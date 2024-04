Kiko Jiménez confirma el embarazo de Sofía Suescun: "Mi niña"

Van pasando los días para Kiko Jiménez en 'Playa Limbo' y ahora, en una conversación con Kike Calleja ha hablado sobre su relación con Sofía Suescun y los sentimientos que tiene por ella.

"¿Cuándo vamos de boda?", le preguntaba Kike Calleja a su compañero y este confesaba las ganas que tiene de casarse con Sofía: "Ojalá pronto. Yo, por mí, vamos... con verla aparecer por aquí me casaba si hace falta mañana". Además, el superviviente aseguraba que si hace falta "hincará rondilla" y que no le tiembla el pulso con esto: "Lo tengo clarísimo, como tantas cosas que tengo con ella, que quiero que sea la madre de mis hijos, que quiero vivir con ella toda la vida, lo tengo muy claro, pongo la mano en el fuego", confirmando así que desea formalizar su relación con Suescun y tener hijos con ella. Además Kiko confesaba que tanto él como Sofía tienen claro que sea algo íntimo: "Somos muy nuestros, muchas veces lo hemos pensado, queremos hacerlo de viaje nosotros solos o con Maite y mi madre, pero en la intimidad, no con toda la familia en una iglesia, eso no".

La opinión de Maite Galdeano

"Si sientes que es tu mujer, sigue siendo todo igual, lo único que es un reconocimiento al amor", decía Kiko Jiménez. Y Maite Galdeano, reaccionaba a sus palabras desde el plató de 'Conexión Honduras': "Me encanta cómo se expresa porque es muy bonito el cariño que siente hacia mi niña, pero casarse de momento no sé... ojalá duren toda la vida, pero ya es cuestión de mi pensamiento y luego los divorcios cuestan mucho".

Su otra vida

Kiko Jiménez tiene una amplia trayectoria televisiva a sus espaldas y hay que recordar que en Telecinco ha hecho casi de todo. Desde que se dio a conocer en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, ha participado en varios realities y colaborado en múltiples programas.

Él mismo lo explicó en su canal de Mtmad en 2018, donde hizo un vídeo de presentación para que la gente pudiera conocer más aspectos de su vida.

Explicó que era hijo único y que su madre era la mujer que se había encargado de sacarlo adelante, con ayuda de sus abuelos: “Mis padres se divorciaron cuando era un bebé. Yo no he sabido mucho de él. El que ejerció de padre fue mi abuelo”, declaró.

Además, en ese momento de sinceridad, habló de qué estudios tenía: “Hubo una época en la que estaba un poco perdido y no sabía qué hacer con mi vida. Lo típico que ocurre cuando tienes dieciséis años”, declaró.