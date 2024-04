Ortega Cano se suma a las bodas de Rocío Carrasco y Ana María Aldón: 'Sí, quiero'

Este miércoles nos enterábamos gracias a la revista Lecturas que Rocío Carrasco y Fidel Albiac se darán el 'Sí, quiero' por la iglesia este mismo año. Una noticia que llega en uno de los mejores momentos de la hija de Rocío Jurado y que ha supuesto un huracán mediático.

Hoy, hemos podido hablar con José Ortega Cano y le hemos preguntado por ello. Con total naturalidad, el torero le ha deseado lo mejor y nos ha asegurado que le parece bien el paso que ha dado: "Pues hombre, me parece bien, ¿no? Me parece bien que se case porque en la vida pues vienen los momentos y bueno, que tenga mucha suerte".

El diestro también se muestra muy conciliador con su exmujer, Ana María Aldón, que también se casará este año con Eladio, el que se ha convertido el amor de su vida. Para ella ha tenido unas bonitas palabras, asegurando que "le tengo mucho afecto y mucho cariño".

En cuanto a cómo se encuentra él, José nos ha confesado que "estoy, fíjate estoy que quito el sentido", reflejando así que vive ahora uno de los momentos más tranquilos de su vida.

Ortega no se ha querido perder el Premio Taurino ABC a su amigo Curro Romero y ha tenido unas palabras muy emotivas para él: "Él siempre ha sido el precursor del buen toreo y, bueno, pues todos los que estamos, todos amigos desde hace mucho tiempo, le consideramos mucho y lo admiramos mucho".

Boda de Rocío Carrasco

Bombazo en el mundo rosa. Rociíto se casa. Lo anuncia ella misma por todo lo alto en la portada de " Lecturas. Rocío Carrasco Mohedano, hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, lo tiene claro después de 25 años de relación con Fidel Albiac.

La boda será por la iglesia y la forma de celebrar el aniversario de plata de la relación que ambos mantienen y que nadie puede negar que no sea sólida.

La boda de Ana María

"Ahora no me quiero casar". Esta es la sorprendente confesión que Ana María Aldón ha hecho en 'Fiesta' a pocas semanas de darle el 'sí quiero' a su novio Eladio tras un año de intensa relación. "Estoy disfrutando tanto de los preparativos que no quiero que llegue el momento" ha reconocido muy emocionada, confirmando que está atravesando una de las etapas más felices de su vida en plena cuenta atrás apra su boda con el empresario, cuya fecha exacta se desconoce por el momento.

Unas declaraciones a las que ya ha reaccionado José Ortega Cano, que de regreso en Madrid tras unos días de descanso en el Sur con su familia ha asistido a la corrida del Domingo de Resurreción en Las Ventas. "Muy bien, muy bien, ha ido estupendo. Ha habido un poco de cada cosa, de descanso y de viaje" ha afirmado con una sonrisa cuando le hemos preguntado por su Semana Santa.

Siempre discreto, el extorero no ha querido entrar en detalles sobre cómo es su relación con Ana María, de la que se separó en otoño de 2022 y de la que hace poco más de un año que está divorciado. Sin embargo, sí ha confirmado con un asentimiento de cabeza que le desea lo mejor en su boda con Eladio. En cuanto a cómo está su corazón, el viudo de Rocío Jurado todavía no ha encontrado el amor un año y medio después de su ruptura con la tertuliana, pero como ha confesado en más de una ocasión, está encantado con su soltería y, a sus 70 años no tiene prisa por volver a enamorarse.