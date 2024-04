Cambian a Orestes en El Cazador: "Después de esto no vas a tener consuelo hoy"

Orestes Barbero parece otro. Acostumbrados a ver al ya mítico icono televisivo durante tanto tiempo, llama la atención que el concursante se someta a un cambio de look cuando casi siempre ha lucido igual. Barbero dio el salto a la televisión hace ya años en pasapalabra, pero tras su eliminación volvió para convertirse en el más longevo de la historia del concurso.

Sin embargo, ese premio simbólico no le sirvió para llevarse el efectivo. A pesar de su marcha con las manos vacías (sin contar la acumulación económica cosechada programa tras programa) tardó poco en fichar por otro programa, esta vez de la cadena pública, como es El Cazador. El formato presentado por Rodrigo Vázquez dio un respiro a Orestes que, al contrario que en Pasapalabra, juega cada noche sin poner en riesgo su permanencia. Precisamente, su función es contener el bote todo lo posible siendo más astuto e ingenioso que sus rivales.

Tantos años después es difícil imaginarse a Orestes de otra manera que no sea con su "look" habitual, pero parece que se ha cansado de su pelo corto y ha decidido cambiar de aires para dar el salto de estrella de la televisión a estrella del rock.

"Que sepas que después de esto no vas a tener consuelo hoy": Estas eran las primeras palabras que el cazador pronunciaba una vez cogía asiento para enfrentarse a su rival. Vázquez se dio cuenta en seguida: "Qué elegante vienes hoy, aparte de guapito". Barbero, con toda la seguridad del mundo, respondió: "Sí, la verdad es que con este cambio de look me siento John Travolta".

Un saludo en especial

Lejos de que se terminara el piropeo, la concursante aprovechó para regalar los oídos de Barbero: "Pero eres más guapo en persona".

La concursante de este programa quiso mandar un "saludo especial" durante su presentación antes de iniciar su participación: "Quería mandar un saludo para las personas mayores que están en tu casa, que están en sus casas pero que después se quedan solitos".