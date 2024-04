Bombazo televisivo: Rocío Carrasco firma de nuevo por otro programa de RTVE

Rocío Carrasco está de vuelta. La colaboradora televisiva ha sorprendido fichando por un nuevo programa de Radio Televisión Española (RTVE), aunque lo ha hecho de manera temporal.

Tras su paso por Celebrity Bake Off, Carrasco ha conseguido volver a otro programa en elq ue extender su presencia en los medios, esta vez de la mano de un concurso de perfil bastante distinto a lo que acostumbra: 'El Cazador'.

El concurso presentado por Rodrigo Vázquez ha sorprendido a la audiencia con el lanzamiento de una edición de famosos, 'El Cazador Stars'. Serán cuatro los concursantes que intentarán anticiparse al conocimiento de los cazadores, cada uno de un perfil muy distinto: Luis Merlo, Amaya Valdemoro, Miguel el Sevilla, y la misma Rocío Carrasco.

"Hola, soy Rocío Carrasco y hoy se estrena El Cazador Stars. No podéis perdéroslo", dice en su vídeo promocional. Además, añadía que "últimamente me véis mucho haciendo pasteles, muy dulce yo, pero hoy no voy a hacer pasteles. Vengo con muchísima motivación pero sin pretensiones".

Fecha de emisión

El programa se emitirá el jueves a las 18.30 horas y forma parte del movimiento de renovación de la cadena, que también lanza con El Cazador 926 una nueva dinámica de concurso. Los cambios en el formato anónimo traerá de vuelta al mejor concrusante del programa: el que más respuestas acierte pasa al siguiente programa.

Carrasco, agradecida

Hace poco Rocío Carrasco se colaba en la final de Celebrity Bake Off, aunque el premio final se lo terminaría llevando Ana Boyer. Ana reconocía que fuera de 'Bake Off' su mayor éxito es su familia: "Mis hijos son la cosa más preciosa que he hecho. Mi marido dice que hasta que no tengamos la niña no vamos a parar. Si viene una niña perfecto y si no, también" reconocía. Por su parte, Rocío Carrasco respondía a la misma pregunta: "Seguir viviendo, ese ha sido mi mayor logro".