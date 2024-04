Un miembro de los Mozos de Arousa rompe su silencio sobre el lado oscuro de la fama tras Reacción en cadena: "No rendimos”

Por primera vez, Ion Aramendi ha pedido música solemne a Pulpo y no era para que Bruno nos regalara una de sus magnificas reflexiones. En esta ocasión, ha sido Raúl, el componente de los Mozos de Arousa que se ha puesto serio y ha hecho una petición publica a los fans que se encuentran con ellos por la calle.

Los Mozos de Arousa se han convertido en unos de los personajes más queridos y seguidos por los españoles incluso, han visto como entraban en la Lista Forbes al convertirse en personajes televisivos. Los concursantes gallegos son muy queridos y siempre tienen buenas palabras y una sonrisa para sus seguidores y todas las personas que les transmiten su cariño. in embargo, Raúl se ha puesto serio y ha querido hacer una petición a los fans que les ven por la calle y pedirles que por favor, respeten por lo menos, sus momentos de sueño “a todas esas personas que nos veis y nos paráis por la calle, bien, nos paráis mientras que comemos, bien también, pero, por favor, mientras estamos durmiendo en el tren no nos despertéis, que luego no rendimos”.

Con mucho cariño, Raúl ha pedido a los fans que les dejaran descansar y Ion Aramendi se ha sumado a esa petición porque los Mozos duermen muy poco y siempre resulta muy molesto que alguien, aunque sea con todo su cariño y su ilusión, te despierte de golpe para recordarte que eres un Mozo de Arousa y que te sigue por televisión.

La lista Forbes

Bruno, Borjamina y Raúl han conseguido un nuevo hito histórico. Los 'Mozos de Arousa' han conseguido entrar en la prestigiosa lista Forbes, concretamente en la de los 100 creativos del 2024. Entre estas menciones también se encuentran personajes de la talla de Nathy Peluso, Xavi Alonso o C Tangana.

En su web oficial, estas son las palabras que Forbes destaca sobre los concursantes de 'Reacción en cadena': "En pocos meses, se han convertido en todo un fenómeno televisivo, demostrando una capacidad innata para relacionar conceptos e ideas de un modo creativo. De momento, ya han superado la cifra de 1.200.000 euros en bote acumulado". Forbes es una revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas que crea diferentes listas bajo varios tópicos (entre las que destacan las de las personas más ricas del mundo, los deportistas mejor pagados o las personas más poderosas del mundo).