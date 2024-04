Amenazan a Bruno Vila tras su salida del programa, que se derrumba entre lágrimas: "Es la última vez que tú y yo vamos a hablar"

Se acabó el sufrimiento para Bruno Vila. El Mozo de Arousa ya se ha despedidod e Bailando con las estrellas, un programa en el que ha logrado llegar a la final y en el que cada entrega ha tenido que sufrir las duras palabras del jurado del programa

El paso de Bruno Vila por 'Bailando con las estrellas' no ha sido nada fácil. El 'mozo de Arousa' se ha esforzado al máximo para dar lo mejor de sí mismo en la pista de baile, pero el jurado no cree que haya estado a la altura de sus compañeros y esto les ha hecho protagonizar algún que otro momento de tensión.

Lo cierto es que Bruno se ha plantado en la gran final de 'Bailando con las estrellas' gracias al apoyo del público que, cada semana, desde sus casas, le ha votado y se ha salvado (pese a que los jueces le colocaban en la última posición del ranking). Bruno tiene una última oportunidad para conquistar a público y jurado.

En su última semana, Bruno se ha preparado a fondo tres actuaciones y ha ensayado, en primer lugar, un tango internacional junto a Marta Blanco, su maestra de baile. Aunque el gallego no ha contado en exceso con el apoyo del jurado, lo cierto es que Bruno se siente a las mil maravillas con el apoyo que recibe cada semana por parte del público a través de la app de mitele.

Reconocimientos y zascas

Tras sus actuaciones Bruno Vila ha escuchado las valoraciones del jurado y, como era de esperar, no todos ellos han aplaudido su actuación. La más crítica ha sido una vez más Julia Gómez, quien no entiende que el gallego siga concursando: "¿Cuándo salgas de aquí tu intención es tomar clases de baile? Nada más que decir".

Para Gorka Márquez, uno de los jueces más duros con Bruno, sí que cabe destacar el esfuerzo que Bruno ha hecho semana tras semana pese a las críticas: "Enhorabuena por llegar a la final como al resto de tus compañeros, yo te admiro porque todos nosotros hemos sido muy críticos contigo y eso a alguien con menos fuerza mental esto le habría hecho tirar la toalla. Tengo que reconocer que has mejorado, así que enhorabuena". Para Boris Izaguirre el concurso de Bruno ha sido algo digno de destacar aún a pesar de los tropezones: "Tal ha sido el efecto de tu paso por el programa que hasta el alcalde de Madrid te ha hecho un homenaje bailando un chotis en su boda, en las redes os comparaban". Bruno acaba su primera actuación con 29 puntos.

La segunda actuación de Bruno Vila, el baile de exhibición, no ha dejado a nadie indiferente. Julia Gómez ha comenzado la ronda de valoraciones con una crítica tras la que Bruno ha preferido guardar silencio: "Los destellos, la oscuridad y la magia del número ayudaron a hacerte desaparecer y que no podamos ver tanto tus carencias y errores". Sin embargo, el resto de jueces cree que este ha sido probablemente uno de los mejores bailes del gallego y lo han valorado con 31 puntos, una de sus mejores puntuaciones del concurso.

El tercer número de Bruno Vila ha conseguido poner en pie a algunos de los miembros del jurado pero también sacar las críticas más ácidas por parte de otros: "Esta es mi última valoración, es la última vez que tú y yo vamos a hablar", le decía Julia Gómez. Blanca Li sin embargo le felicitaba por "todo lo que ha tenido que pasar en el concurso" y por su evolución. Bruno suma 34 puntos y logra un total de 94 puntos por parte del jurado.

"No hay derecho a recibir un comentario tan denigrante como el que ha hecho Julia. De verdad, es my ofensivo, no debería ser legal permitir eso en un medio de comunicación que ven tantas personas y que es “para mayores de 7 años”. Lo que entenderá un niño/a (y toda persona) es que su baile merece ser visto y disfrutado por los demás SOLO si lo ejecuta a la perfección; si no, merece toda clase de vejaciones y burlas. Vergonzoso. Supongo que será guión o exigencias.. pero qué lamentable esta semi-lapidación pública de un concursante para tener audiencia". Solamente por los insultos y descalificaciones que el Jurado hace a Bruno, tendría que ganar. Julia es una "persona" Impresentable a ella si que la debería de hacer desaparecer la magia , Bruno necesita alguna clase más de Baile, pero Julia necesita muchisimas más clases de Educación, Humildad, Ética, Moral, Sentimientos, Humanidad y un largo etc..... Espero que que Gane Bruno y que si hacen una segunda ediccion del programa, no cuenten con Julia y si con un Jurado imparcial", han comentado varios usuarios.