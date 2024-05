Victoria Prego, la periodista que 'retrató' la transición, ha fallecido, según han informado a EFE fuentes de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que presidió desde el 20 de noviembre de 2015 hasta el 19 de noviembre de 2019. La Junta Directiva de la APM ha querido expresar su "profunda tristeza ante la irreparable pérdida" y ha transmitido su más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros, además de agradecer "su total entrega, profesionalidad y buen hacer" como presidenta de la Asociación. Prego estudió Ciencias Políticas e inició su carrera en 1974 en los servicios Informativos de TVE, donde trabajó hasta 1994 al frente de numerosos programas en directo, documentales y en RNE. Hace una década sufrió un ictus cuando pasaba unos meses de vacaciones en Cudillero y fue atendida en en el HUCA. «Estaba hablando por teléfono y se me cayó el teléfono al suelo. Esto lo sé porque me lo han dicho; yo ya no fui consciente de nada». Así comienza la conocida periodista Victoria Prego su relato de lo sucedido el pasado 5 de agosto, lunes, en su casa de veraneo de Salamir, concejo de Cudillero. Eran las nueve de la noche cuando sufrió un ictus. De inmediato, su familia se puso en acción y, en un tiempo récord, se la estaba interviniendo en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde los médicos le extrajeron el coágulo y donde estuvo ingresada hasta el pasado día 16. Tras recibir el alta, retornó a su refugio de Cudillero, donde apuró el resto de sus vacaciones.