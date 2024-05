Un colaborador abandona Espejo Público sin dar motivos: "Lo estaba esperando mucha gente".

Espejo Público ha sufrido una baja de última hora al anunciarse que uno de los colaboradores habituales abandona el programa. Esta situación ha ocurrido con uno de los colaboradores habituales de la tertulia de actualidad que tiene el programa. Susanna Griso, acompañada por el habitual Miquel Valls, presentador del programa desde hace varios meses, anunciaron esta despedida.

"Gonzalito, ven conmigo, porque te tengo que decir algo. Hoy es tu último día con nosotros", expresó Valls, en referencia a Gonzalo Miró. El colaborador, uno de los más asiduos a estas charlas, es el que deja el programa para afrontar nuevos retos profesionales. Sin embargo, su ausencia no será total. "Vas a estar unos días ausente", expresaba el presentador, que señalaba que se trataba de algo temporal.

"Me despedís, me despedís… Bueno, tenía que llegar. Lo estaba esperando mucha gente", expresaba de forma irónica el colaborador, que mostraba cierta tristeza a la hora de tener que decir adiós de forma temporal. El motivo de su ausencia no se ha llegado a decir en el programa, pero se sabe que Gonzalo Miró va a participar en un concurso de HBO MAX.

Hace unos meses, el madrileño fue uno de los participantes de MasterChef Celebrity, en donde no pudo hacerse con el premio al mejor cocinero. En esta ocasión, intentará vencer en el regreso de uno de los programas más esperados. La plataforma HBO MAX recupera Pekín Express, en donde Gonzalo Miró será uno de los concursantes junto a su amigo Ángel Díaz.

El plantón de Carmen Lomana

Carmen Lomana no está atravesando por su mejor momento personal y en el último programa de Espejo Público se dejó claro que no es un momento para hablar sobre su vida privada. La empresaria es una de las colaboradoras habituales de la tertulia, un espacio presentado por Gema López y en el que las opiniones de Lomana siempre tienen cierta repercusión.

Normalmente, Lomana se mantiene de buen humor y pocas veces busca la confrontación directa, pero una información relacionada con su vida privada hizo saltar todo por los aires. La empresaria no se tomó nada bien que se insinuase un supuesto veto que tenía puesto en la Feria de Abril, algo que ha desmentido de forma rotunda. "¿Cómo me van a vetar? Si no se puede vetar. Yo, lo de justificarme de mentiras y de gente… Que llamen o den la cara. El simple hecho de tener que justificarme me parece ridículo".

Pero la cosa no quedaba ahí, acompañando la información, el programa tenía previsto emitir una pieza audiovisual. Esto ya fue la gota que colmó el vaso para Lomana. "Haced lo que queráis, pero a lo mejor me levanto y me voy", amenazó la tertuliana. La respuesta llegó por parte de Miquel Valls, que quiso tranquilizar a su compañera. "No, hombre. Sé qué estás pasando unas horas complicadas por un problema personal que te afecta mucho".

Lomana quiso matizar este comentario, señalando: "No es mío, pero sí me afecta. Pero que no es por eso, es que estoy harta. A las personas que trabajamos aquí tendríais que intentar no tirarnos por el suelo con mentiras de otros", dejando un recado a sus propios compañeros con los que no se mostró nada de acuerdo.

Ante estas acusaciones de la tertuliana y con el riesgo de que abandonase el programa, con lo que eso puede suponer, Susanna Griso entró rápidamente a poner calma en el asunto y asegurar a Lomana que la intención de la información no era la de hacerle daño. "Ni el programa ni el director quieren incomodarte, ni crearte más tensión de la que tienes".

Acto seguido, decidieron cambiar de tema, tranquilizando a Lomana que seguía visiblemente afectada por lo que se comentó en el plató. La tertulia pudo seguir de forma correcta y sin que ninguno de los implicados volviese a tener un problema con la dirección o la escaleta del programa.