Joaquín Prat se desmarca de Supervivientes: las críticas del presentador por el caso Arantxa del Sol.

Telecinco se encuentra en plena guerra abierta entre dos de los programas referentes del corazón. Joaquín Prat, presentador de 'Vamos a ver' y uno de los rostros más conocidos de la cadena, ha emitido una serie de comentarios atacando a la dirección de Supervivientes por la decisión que ha tomado respecto a Arantxa del Sol. La asturiana ha sido la última en abandonar el concurso, pero su concurso ha pasado a un segundo plano después de una serie de declaraciones.

Según se ha podido ver en los últimos programas de 'Tierra de nadie', el debate de Supervivientes, Arantxa del Sol ha tenido que pasar por infinidad de preguntas respecto a su relación con Ángel Cristo la cual era muy buena al principio del concurso, pero de un día para otro, se torció sin que los espectadores conocieran el motivo. Además, la cadena también le mostró unas imágenes de Ana Herminia explicando una supuesta relación entre ella y Finito de Córdoba, marido de Arantxa.

Ante estos hechos, Joaquín Prat ha querido llamar la atención al programa y señalar el ataque continuo al que han sometido a la asturiana. "No podemos pedirle a la gente que baje al barro si no quiere bajar a él. No podemos pedírselo. Hay gente que sí está cómoda en el lodazal y gente que no, que prefiere que hablen, y esa es Arantxa del Sol", explicaba el presentador, indignado.

El enfado de Joaquín Prat

Las novedades sobre el caso Luis Rubiales originaron un llamativo momento en la última entrega de 'Vamos a ver'. Joaquín Prat explotó ante los datos sobre esta investigación, dando un contundente discurso contra “los corruptos” que buscan beneficiarse de los contratos de la administración pública: "Es increíble".

"Abres los periódicos hoy en día y ves una cantidad de gente que por esto o por lo otro, porque estaba coincidentemente en un lugar donde se adjudican presupuestos, le acaba cayendo a una entidad porque estaba administrada por un hermano...”, empezó diciendo el presentador del espacio matinal de Telecinco.

Instantes después de estas primeras palabras, Joaquín Prat matizó de que estas palabras no iban por Rubiales, añadiendo que "no cabe un chorizo más" en nuestro país antes de concluir sus palabras al respecto.

“Yo pensaba que esto se había acabado, y cada vez hay más chorizos en España. Los que somos decentes estamos hasta los cojones”, sentenció el comunicador bastante indignado antes de pasar al siguiente tema.