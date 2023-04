Corre por las redes sociales un vídeo en el que se ve una mano abriendo un sobre de un conocido medicamento y echando su contenido en un bol negro con agua. Una vez que el contenido del sobre entra en contacto con el agua, se aprecian unos puntitos que empiezan a moverse de manera descontrolada por el agua. Algunos apuntan a que se trata de nanorobots que se han añadido al medicamento para controlar a quienes lo consumen. Sin embargo, un conocido farmacéutico tiktoker ha salido a desmentirlo, señalando que solo se trata de un bulo. "No, no es nanotecnología", explica.

No es la primera vez que se lanzan bulos sobre los medicamentos. Sobre todo durante los peores días de la pandemia del coronavirus, cuando se extendió el bulo de que el ibuprofeno agravaba el virus. Ya entonces tuvieron que salir públicamente para afirmar que no existían evidencias científicas que relacionasen el consumo de ibuprofeno con el agravamiento de una infección por el coronavirus.

El rumor que, al calor de la psicosis colectiva mundial, se había extendido en pocos días respondía, en realidad, a una evaluación europea que estaba en marcha. Surgió a petición de la agencia de medicamentos francesa, tras su alerta del posible empeoramiento de los cuadros clínicos a causa de este fármaco.

Lo que sí es cierto es que el paracetamol está más recomendado. Lo cual no se debe ni al coronavirus ni al ibuprofeno. Es una cuestión de principios activos. "El paracetamol está indicado para procesos febriles, así que en el caso de un enfermo leve de coronavirus sí estaría indicado", explica Irene Jaraiz, responsable en Asturias de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac). La experta subraya que los casos diagnosticados recibirán una indicación concreta por parte de su médico. "Y los que estén en casa, y no sepan si lo tienen o no, tendrán que tratarlo como cualquier gripe con fiebre, y ahí siempre es mejor el paracetamol", concreta.

Nuevo bulo

Pues ahora es otro bulo relacionado con el ibuprofeno, pero concretamente el de una conocida marca que lo vende en sobres. El tiktoker Farmacéutico Fernández, que acumula 2.700 seguidores en la red social, pone el citado vídeo y lo va comentando.

"No sé mucho sobre la nanotecnología, pero me suena a cosa cara, y añadirlo a un medicamento para saber lo que tu piensas en día de jaqueca no me parece muy rentable, me parece más normal que como se trata de un medicamento efervescente, pues es normal que haga eso cuando entra en contacto con el agua, me parece una teoría con más sentido", asegura el tiktoker.