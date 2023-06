La lluvia ha vuelto a hacerse presente en toda España estas últimas horas, con zonas más afectadas por las tormentas que otras. Este tipo de precipitaciones traen de vez en cuando inundaciones y otra serie de consecuencias que podíamos no tener previstas a la hora de salir a la calle, como no portar un paraguas o el calzado adecuado para evitar incidentes con los charcos o las aceras resbaladizas. Algunas de estas lluvias intensas pueden llegar a generar las trombas de agua que más problemas suelen traer no solo a la circulación, sino a los peatones. Por eso, es importante seguir toda indicación de precaución y reducir el riesgo a los mínimos.

Se ha vuelto una imagen habitual la llegada de empresas e instituciones a las redes sociales. Y es que estar en Internet hoy en día es fundamental para formar parte del nuevo mundo. Además, es un escaparate idóneo para generar buena imagen y ganar confianza entre los usuarios según el tipo de contenido que se decidan a lanzar. El Ministerio del Interior se ha sumado a la tendencia para usar su cuenta, en este caso, con un fin didáctico. Así, a base de mensajes cortos y bibliografías se dedican a dar consejos acordes a la época del año, los incidentes típicos en cada caso, la seguridad vial, los intentos de estafa o, en este caso, a las formas más efectivas de actuación ante las fuertes lluvias que pueden darse estos días. Protección Civil ha sido la encargada de generar esta infografía. 🔴 Aviso de @AEMET_Esp para hoy de tormentas fuertes y con granizo en el sudeste de la península y muy fuertes en el extremo oriental de #Andalucía y sur de #Murcia



🌧️ Recuerda las recomendaciones de @proteccioncivil



👉 https://t.co/TgEF1Dek6a pic.twitter.com/CkWDEPRuMT — Ministerio del Interior (@interiorgob) May 22, 2023 En primer lugar, no debes atravesar ni a pie ni en coche las zonas inundadas -menos si así está señalizado-. El agua contenida en esta zona puede generar la fuerza suficiente para arrastrar tanto al peatón como al vehículo. En el caso de que la lluvia comience a acumularse y estés fuera de casa, localiza las zonas más altas de tu alrededor porque quizás sea necesario que tengas que subirte a ellas si el agua comienza a acumularse. Por último, debes prestar atención a todas las noticias o actualizaciones que se den sobre el tiempo en tu zona para saber cómo actuar en adelante.