La cadena de supermercados Lidl ha lanzado una alerta sobre dos de sus productos de la sección bazar que, según explican, "no cumplen los requisitos". Ante esto, el supermercado permite a los clientes devolver los artículos, incluso sin tener el correspondiente tíquet.

Tal y como señalan en la alerta, se trata de los productos "Cojín reversible para asiento, 38x42x3cm" y "Cojín reversible para sillón de jardín, 113x50x7cm" de la marca "Livarno Home" que les distribuye la empresa Sun Garden Polska, que es la que ha informado a Lidl de lo ocurrido. El problema, como apuntan, es que estos productos "no cumplen los requisitos de la etiqueta GRS (Global Recycled Standard) declarada. La razón de ello es que la norma que concede la etiqueta GRS estipula que la trazabilidad de los dos artículos debe garantizarse mediante un certificado".

La empresa, señalan, no ha podido facilitar estos certificados, por lo que el certificado GRS no es válido para los dos artículos mencionados. Eso sí, aclaran que la calidad del producto no se ve afectada.

Devolución

A pesar de ello, la cadena de supermercados permite a los clientes que lo deseen devolver los artículos. Esta devolución puede hacerse en cualquier tienda Lidl donde les reembolsarán el precio de la compra, incluso sin presentar el tíquet de compra. Por último, la empresa distribuidora quiso pedir disculpas a todos los clientes que pudieran verse afectados por los inconvenientes causados.

