La Navidad ha llegado a IKEA. El gigante sueco, como viene acostumbrando años atrás, es un clásico renovando sus artículos durante estas festividades. La alta variedad de productos relacionados con estas fechas y los precios asequibles provocan que muchas familias recurran a Ikea para comprar o decorar los árboles de navidad, renovar la cubertería, o adquirir otros accesorios navideños.

Este año hay un producto que está sobresaliendo respecto a los demás. La versatilidad del producto, facilitando su adaptación a varios lugares de la casa y sus múltiples funcionalidades han hecho que este artículo sea uno de los más deseados.

Se trata de la corona "STRÅLA", un artículo que además de poder colgarse en la puerta del domicilio, puede utilizarse en distintos lugares como para decorar un espejo, en la mesa del salón junto con unas velas..

La corona que viene con iluminación LED crea una luz cálida y acogedora, un ambiente de fiesta en tu hogar. El objeto cuenta con un temporizador integrado enciende las luces a la misma hora todos los días y las mantiene encendidas durante 6 horas. El precio del producto es de 29,99 euros.

Ikea está ofreciendo varias promociones a los clientes durante este mes de diciembre. Entre las que mas destacan, está el envío gratis de pedidos pequeños al domicilio. Si tu pedido es superior a 45 euros y no supera los 25 kilos y el embalaje de los productos no supera los 78,5 cm x 55 cm x 39 cm, no tendrás que preocuparte por los gastos de entrega.

Además, aprovechando estas fechas, el gigante sueco ha decidido ofrecer un 20% de descuento directo por compras superiores a 20 euros en la sección de juguetes si eres miembro de Ikea Family.

No son las únicas promociones ya que Ikea también ha hecho un descuento tanto en página web como en tiendas del 30%, -50% y hasta -70% en decoración e iluminación navideña. Una oferta muy aprovechable en estas fiestas es el descuento del 15% por compras superiores a 20€ en una selección de menaje de cocina si eres miembro de Ikea Family.