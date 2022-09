Cuesta menos de un euro y lo puedes encontrar en casi cualquier tienda. Se trata de un objeto de moda entre los expertos en limpieza que te permite limpiar la mampara de la ducha casi sin darte cuenta. No es más que un recogedor de goma con un palo que sirve para que una vez que te duches puedas dejar limpio el baño en apenas unos segundos. Así la cal no se acumulará en la ducha y tendrás esa zona siempre limpia y a punto.

Y es que la mampara de la ducha es una de las zonas que más difícil es de limpiar. Pasa siempre. Lo vas dejando y al final la cal se hace casi imposible. Una solución para arrancarla del cristal es la de utilizar una mezcla de antical con vinagre de limpieza. Lo metes en un vaporizador y lo aplicas sobre la superficie que quieras limpiar. Lo dejas actuar unos minutos y luego pasas la bayeta.

Las mamparas son, además, las zonas en las que más se nota la suciedad. Cada vez que tienes un invitado en casa y va al baño nota si esa parte está limpia o no. Pero no es necesario gastar mucho dinero ni pasar mucho tiempo limpiando el baño. Más bien al contrario. Si sabes los trucos es fácil.

En nuestra sección de Decoración puedes encontrar de forma periódica los trucos que te van a ayudar a hacerte una vida más sencilla. En este artículo te contamos, por ejemplo, cómo puedes limpiar de forma fácil el microondas. No en vano es uno de los electrodomésticos que más usamos en nuestro día a día y es el que más se ensucia. Muchas veces la falta de cuidado hace que se mezclen los olores y que los alimentos se nos estropeen.

En este enlace te contamos, además, como puedes mantener a punto tu lavadora. Los trucos de limpieza no consisten sólo en limpiar de forma correcta. También es importante que tengas en cuenta que los electrodomésticos tienen que tener un cuidado óptimo para durarte más tiempo. Si los mantienes de forma correcta ahorrarás dinero y tendrás menos gastos a final de mes. Muchas veces la "obsolescencia programada" que hace que los aparatos se estropeen por el uso no es culpa más que de los propios usuarios que no hacen todo lo que tienen que hacer para cuidar lo que tienen en casa. Esperamos que nuestros consejos te sean de utilidad.