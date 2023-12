El frío pide un calzado abrigado por el que no se cuele ni una mínima corriente. No obstante, por mucho que nos esforcemos en ponernos capas, no servirá de nada si no contamos con la precaución suficiente para no acabar destrozando nuestro calzado nuevo.

A esta clase de materiales, mucho más prácticos de cara a los siguientes meses, hay que darles un respiro y tratarlos con cuidado, ya que suele ser mucho más difícil eliminar las manchas de ellos. Ten en cuenta que, al fin y al cabo, el pelo no podrás lavarlo con jabón ni echarle agua, ya que podrías estropearlos aún más. Lo creas o no, si manchaste tu calzado después de pisar un charco o llenarlos de barro, aquí te dejamos una solución sencilla para la que solo necesitas dos materiales que todo el mundo tiene por casa: una goma de borrar y un cepillo. Lo único que necesitas, sin embargo, es un poco de paciencia para sacar todas las manchas lo antes posible. Por norma general suele ser mejor sacar la suciedad cuanto antes, nada más llegar a casa. Sin embargo, si la suciedad a se ha incrustado, lo único que tendrás que hacer es poner más empeño para sacar los restos. En primer lugar, necesitas un cepillo de cerdas no demasiado duras -para no dañar el tejido del calzado-. Con este deberás frotar por toda la superficie durante un rato hasta que saques todas las incrustaciones superficiales que normalmente suelen quedar pegadas. De esta manera, verás como poco a poco irá saliendo la gran parte de la suciedad. Solo con este paso no conseguirás eliminar la gran parte de la basura. Echa mano de una goma de borrar, que será tu principal aliada para terminar con todos los restos más oscuros, y pásala hasta que vuelva a recuperar su color original. Una goma de borrar y otros métodos útiles La goma de borrar también es el mejor aliado para adecentar las suelas de los zapatos. Esta parte del calzado, compuesta de goma, retiene con bastante facilidad toda la suciedad, así que para eliminarla no bastará con pasar el agua y el jabón. Las botas que también están hechas de este material y que además son de color claro pierden su brillo durante los primeros usos en cuanto las rozamos por alguna pared o pisamos donde no debemos. Pasar la goma de borrar podrá ayudarte a quitar todos los restos, pero debes tener mucha paciencia hasta que surja su efecto. Otra manera de sacar los restos del ante es pasar suavemente un paño sin pelusas o una esponja que estén blandos y no estén teñidos para que conserve el color original.