Adiós al toallero del baño y la humedad: Ikea tiene el armario para guardar toallas y botes

A pesar de ser uno de los lugares más importantes y usados de cualquier casa, el baño también se caracteriza por ser una de las estancias más pequeñas de la vivienda. Resulta contradictorio, pero tristemente suele ser así. Hay poco espacio tanto para desenvolverse cómoda y libremente, como para decorar y ordenar la multitud de productos que se acumulan en su interior. Porque el baño es un espacio multiusos y, por tanto, requiere de muchos accesorios y artículos. Desde peines, secadores, planchas y rizadores de pelo, hasta maquinillas de afeitar pasando por cepillos de dientes, cremas de cuerpo, dentífricos, geles, champús, toallas, mascarillas, maquillaje o colonias, entre otros muchos ejemplos más.

Son tantas cosas a tener en cuenta que resulta abrumador. Porque si bien es cierto que para el resto de estancias de un hogar, como los salones, los dormitorios e incluso las cocinas parece haber más opciones, para el baño las alternativas suelen ser más escasas. Al final se trata de un cuarto complejo por las propias condiciones y el tamaño que tiene. Ahora bien, si se recurre al ingenio, es posible lograr sacarle el máximo provecho a todos y cada uno de los centímetros cuadrados que lo conforman. Gracias a Ikea no hay excusa para que un baño de dimensiones reducidas no sea funcional y no esté bien decorado.

Para toallas y frascos

Y es que cuando se trata de encontrar soluciones originales y eficaces para decorar y optimizar espacio, Ikea siempre está a la cabeza de la innovación. La popularidad y el catálogo de la firma escandinava no paran de crecer. En sus pasillos o en su bazar online existen soluciones para transformar una casa y convertirla en un verdadero hogar funcional, práctico, acogedor y estéticamente agradable. Y las soluciones son de lo más variadas, pues van desde muebles totalmente completos hasta elementos decorativos o útiles accesorios para facilitar las tareas domésticas. En esta ocasión el producto con el que Ikea sorprende a sus clientes es un estante de pared con 5 ganchos de la colección de baño LILLASJÖN. Su precio es de 9,99 euros.

Este mueble es un dos en uno. Logra reunir en él mismo espacio de almacenaje y espacio para colgar toallas o ropa. Y lo hace con elegancia y seguridad. Su color negro aporta ese punto de sofisticación; su material de acero galvanizado y revestimiento en polvo le dan la resistencia necesaria para las condiciones de humedad del baño; mientras que el borde alto que rodea a la balda impide que las cosas se mueven de sitio y que botes, joyas, cepillos u otros objetos acaben cayendo al suelo y, por tanto, se estropeen o se rompan. Además, es muy espacioso y tiene una buena capacidad. Soporta un peso máximo de 10 kg y tiene unas medidas de 40 cm de anchura, 11,2 cm de altura y 12,5 cm de fondo.