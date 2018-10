Víctor Manuel firmará mañana discos en Salesas (Oviedo)

Víctor Manuel volverá mañana a Asturias con su nuevo disco bajo el brazo. El cantautor mierense firmará de 18:00 a 20:00 horas en la primera planta de El Corte Inglés en Salesas (Oviedo). Víctor Manuel está en plena promoción de un trabajo que le tiene "ilusionado" otra vez como un padre ante los incipientes pasos de sus vástagos. "Casi nada está en su sitio" es su primer disco en 10 años con temas nuevos, unidos en este caso por el desconcierto ante el mundo presente y con unos versos sorprendentes en los que habla de "patria".

"Si por mí fuese, quitaría todas las banderas, porque me parecen innecesarias. No necesito ver la española ni colgármela en una pulserita para sentirme de aquí", precisó ayer al explicar la génesis de "Digo España", canción que ha provocado "un respingo" a más de un amigo antes de escucharla completa. "Soy de una generación a la que la palabra España le costaba decirla o aceptar la bandera, porque veníamos de un abuso excesivo. La aceptación ha venido de la gente joven, sobre todo por el fútbol. Pertenezco a un país que se llama España y a una tierra que se llama Asturias y nunca he pensado que esta sea superior a sus vecinos".