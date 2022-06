Mucho más tranquila desde que los programas en los que colabora - 'Ana Rosa' y 'Ya son las 8' - decidieron no volver a preguntarle por sus polémicas familiares, la relación que su padre mantiene con Marta Riesco o las impactantes declaraciones de su madre sobre sus tíos Amador y Gloria Mohedano en la segunda entrega de su docuserie, Rocío Flores está de nuevo en el punto de mira por un tema que nada tiene que ver con su mediático clan.

Y es que según ha adelantado 'Viva la vida' este fin de semana, la hija de Rocío Carrasco podría haber puesto fin a su noviazgo con Manuel Bedmar después de seis años de discreta relación. La pareja, que ya superó una grave crisis a finales del pasado mes de febrero, podría haber roto y de ahí que haga semanas que no les veamos juntos y que la influencer pase cada vez más tiempo en Madrid.

Unos rumores a los que Rocío ha reaccionado como era de esperar, con la misma frase que siempre emplea cuando le preguntamos por alguno de los titulares que protagoniza: "No voy a decir nada, ya lo sabéis". Sin confirmar ni desmentir qué hay de cierto en su presunta ruptura con Manuel, la nieta de Rocío Jurado sí ha explicado que es "normal" que la veamos más por Madrid porque "trabajo aquí", dejando entrever que sus largas estancias en la capital no significan que esté en crisis con su novio.

Momento histórico de la televisión de nuestro país el emocionante reencuentro de Amador Mohedano y Rosa Benito este sábado en el plató del programa 'Déjate querer' ocho años después de su último encuentro ante las cámaras. Reconociendo que se separaron muy enamorados y dejando la puerta abierta a retomar su 'amistad' por lo que han significado el uno en la vida del otro y por los cuatro hijos que tienen en común, el hermano de Rocío Jurado y su exmujer se fundían en un sincero abrazo, dándose un beso de película que nos dejaba sin palabras y que desataba todas las especulaciones. ¿Reconciliación a la vista?

Por el momento parece que es una opción que Rosa no contempla de ninguna de las maneras, pero que Rocío Flores estaría feliz de que sucediese: "Me quedé en shock cuando vi ese momento del beso" ha confesado la hija de Rocío Carrasco, asegurando que aunque en un principio le sorprendió ver a sus tíos de nuevo juntos, "las veces que he hablado con uno y con el otro siempre me han hablado súper bien, con respeto, amor y cariño del otro".

"Si ese programa les ha dado la oportunidad y ellos deciden volver a intentar y recuperar su unión familiar, pues yo encantada de la vida porque me parece un momento muy bonito, no puedo hacer una critica mala" ha señalado una Rocío que no oculta que le encantaría que Amador y Rosa retomasen su reconciliación.