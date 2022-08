Risto Mejide y Laura Escanes iniciaron hace unos meses un proyecto profesional en común. La pareja ha dado el salto al mundo radiofónico con el podcast 'Cariño, ¿pero qué dices?' en la plataforma Podimo, donde también se han estrenado recientemente los formatos de Maestro Joao y Ana Milán. La pareja utiliza el espacio para entablar una conversación entre ellos donde sacan a debate asuntos de pareja y cómo lo llevan cada uno o, directamente, los puntos de vista de ambos en diferentes aspectos de la vida.

Uno de sus capítulos más famosos fue uno en el que se referían a la diferencia de edad entre ambos. En el primer episodio del podcast, el catalán se mostró tajante: "Cuando uno no tiene miedo a hablar de las cosas es porque no ha hecho nada mal. Tengo la conciencia muy tranquila". Laura, por su parte, admitió que no se paró a pensar en la edad de Risto cuando se conocieron: "No me provocaba nada, ni para bien ni para mal. Me daba igual".

La polémica ha saltado en las redes sociales por un clip que ha salido del presentador de televisión en uno de los episodios, "Tener hijos". En él, se puede escuchar a Risto dando una opinión controvertida: "Me has pillado con unas ganas nulas de hacer según qué cosas, por ejemplo, cambiar pañales. Yo considero que la actividad más ingrata sobre la faz de la tierra es la de cambiar un trozo de...". "De lo que sea", completaba Escanes. "No significa que lo quiera menos. Obviamente si no me quedan más narices... Pero si tengo la más mínima oportunidad de traspasarle esa tarea a alguien, no dudes que lo voy a hacer", decía Risto Mejide. "No hace falta que me lo jures", le contestaba su pareja. El presentador concluyó con una frase que no sentó muy bien en redes: "Me parece de cero valor añadido".

Los comentarios empezaron a llegar cuando el clip salió a la luz y ganó popularidad entre los usuarios de Twitter: "Eres tonto de ir y volver, Risto. Ya te daras cuenta de lo que son momentos como ese cuando tu hija sea más mayor"; "No Risto, cuando un padre cambia el pañal de su bebé, no lo hace para que luego su hijo/hija recuerde lo bien que se portó, lo hace porque ama a su Bebé"; "Como la actividad más ingrata sobre la tierra es cambiarle los pañales a un hijo y solo se necesitan dos manos, amor y sentido del deber, Risto Mejide se la adjudica a su mujer. Qué sabrá él de actividades ingratas, lo único que hace bien es ofender".