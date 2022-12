La cantante Aitana y el actor Miguel Bernardeau han roto. La joven pareja lo hace además en plena promoción de "La última", una serie para adolescentes que protagonizan. "Lecturas" asegura que el chico se han ido a casa de sus padres y que su madre, la famosa Ana Duato, es su paño de lágrimas. Aitana está viviendo en su casa, la que se hizo y estrenó hace pocos meses, muy cerca de la de sus suegros. En "Lecturas" no dejan de dar disgustos, pues al parecer Carmen Borrego no se habla con su hijo, que recién casado está esperando un niño. La futura abuela teme no poder conocer y ver a su nieto si no encauzan la relación. Y una tercera noticia en portada, esta vez buena: "Lecturas" cuenta que Kiko Matamoros y su novia Marta se han ido a Dubai y desde allí anuncian que se casan el 2 de junio.