Carlos Baute ha hecho saltar las alarmas estas últimas horas con unas imágenes tomadas desde el hospital. Con una vía puesta en el brazo y tumbado en la cama de un hospital, el cantante se ponía en contacto con sus seguidores para contarles qué es lo que le ha ocurrido.

Hace tan solo unas horas, Baute publicaba un carrusel fotográfico desde las Islas Canarias con un enigmático mensaje: "Cuando dicen: ¿Quién se comió el último chocolate de la despensa? Mi gente Bella, ¡Ya en Canarias, amando este lugar como el primer día, a 25 grados y con una gente maravillosa que me hace sentir en casa! Mañana publicaré algo muy especial".

El venezolano había estado celebrando los Latin Grammys y quiso mandar una felicitación especial a todos sus colegas que dejaron "Venezuela en alto" durante el evento que tuvo lugar en Sevilla. Recordemos que Carlos Baute fue el encargado de presentar la alfombra roja de los galardones: "Después de trabajar muchas semanas, este fin me lo tomé de descanso, pero no podía dejar de felicitar a todos los venezolanos que dejaron en alto el nombre de nuestro querido país en Latín Grammy 2023. Y no solo hablo de todos los artistas que fueron, sino de muchos que están detrás de la producción, trabajando día y noche, haciendo que eventos así, tengan una pizca venezolana".

Un revés inesperado

Sin embargo, no todo es trabajo duro y celebración. El artista ha sufrido estas últimas horas un revés en su salud a consecuencia de, nada más y nada menos, pasar tiempo con su familia. A pesar de encontrarse postrado en una camilla de hospital, quiso mandar un mensaje tranquilizador a sus seguidores: "Estoy bien".

Sin embargo, aquel mensaje no quedó exento de advertencias "a los padres". Y es que Baute no había acabado enfermo tras seguir un frenético ritmo de trabajo, sino a consecuencia de sus hijos: "Si sus hijos están enfermos y tienen trabajo al día siguiente no duerman con ellos, aunque nos den lástima. No".

Baute se extendió un poco más en cuanto a su explicación en la descripción del vídeo: "¡El amor a los hijos es del más allá! Sin duda después de cuatro meses intensos de trabajo, cansado y con las defensas un poquito bajas, llegué a casa y los tres peques estaban enfermos con gripe, aunque sabía que no podía dormir con ellos porque este fin de semana tenía dos shows, no aguanté y los abracé, dormí con ellos y los besé todo el día".

Esta circunstancia le hizo recordar al cantante cómo habían sido sus primeros años en el mundo de la música: "Hoy me siento como el primer día de trabajo cuando me decían, si tienes show lejos de personas con gripe. Hasta cuando me siento un poquito mal, nos reímos y le damos la vuelta para ser felices".