Marta Peñate es una figura de lo más transpartente con sus seguidores a través de redes sociales; eso no se le puede negar. La ex participante de La Isla de las Tentaciones y ahora tertuliana televisiva ha declarado abiertamente que vive de Instagram y en la red social no se corta a la hora de mostrar cómo es su día a día.

Su rutina incluye desde hace unos meses, como es evidente, los avances en su embarazo, que también están teniendo consecuencias físicas sobre la influencer. Hay que tener en cuenta que Peñate ha tenido que pasar por varias intervenciones quirúrgicas y un tratamiento hormonal para la estimulación ovárica que ha dejado marcas en su piel. "Nunca había tenido estos granitos, a los seis días de estar pinchándome las hormonas me dio un brote de mini 'granitos' y la mitad aun no se me han quitado", comentaba Peñate hace unas horas.

No obstante, no había transcurrido apenas el tiempo cuando decidió acudir a una clínica para hacersee una limpiez y tratárselos. Allí el explicaro que, efectivamente, se trataba de una marca hormonal. Esto le ha dado un pequeño respiro a Marta Peñate que, siendo figura pública y mostrando su cara todos los días a sus seguidores, estaba "fatal" y "no aguantaba más".

La influencer tuvo que someterse durante nueve días a los pinchazos hormonales para poder facilitar la fecundación, para los que contó con la ayuda de su pareja Tony Spina: "Un paso superado es igual a un paso menos. Realmente hasta el 4º día no noté nada, a partir de ahí estaba algo más hinchada y algún día después con algún dolor abdominal. Ha sido mejor de lo que me esperaba. Odio que me pinchen, así que lo hacía Tony porque cuando lo iba a hacer yo montaba el drama. Os lo comparto a vosotros y lo dejo guardado en mi perfil porque es un proceso que me está conllevando muchas emociones y lo quiero ver en un futuro. Ojalá tanto sacrificio tenga su recompensa".

Avances en el embarazo

Hace unas semanas Peñate ya mostraba a sus seguidores cómo iban las cicatrices que tenía en la zona de la tripa a raíz de la extracción de las trompas de falopio. A esta operación se tuvo que someter para que no soltarán líquidos tóxicos sobre el útero a la hora de quedarse embarazada: "Tengo la cicatriz todavía un poco oscurita, una está un poco mejor".

Todo apunta a que, si todo sigue yendo bien, el traspaso de óvulos tendrá lugar dentro de muy poco tiempo: "Calculo que a mediados de enero se hará la transferencia. Necesito mentalmente empezar cuanto antes porque tengo muchas incertidumbres". No obstante, sigue teniendo bastantes miedo: "No es muy positivo que tenga hijos porque serían prematuros. Partimos de la base de que mi útero es pequeñito, con lo cual ya empiezo teniendo un embarazo de riesgo, imaginad si son dos. De eso ya me advirtieron".