Lo de Tamara Gorro y Ezequiel Garay no hay quien lo rompa. A pesar de haber firmado el divorcio hace tan solo unos meses y dar su relación por acabada de manera oficial, la expareja sigue disfrutando de vacaciones juntos y de posados en redes sociales que a muchos usuarios les cuesta entender. Esta vez, el mensaje del que fuera futbolista de primer nivel ha llegado por el cumpleaños de Gorro.

Esta no ha sido la celebración que la influencer esperaba por sus 37. Tamara Gorro lleva unos cuantos días con medio cuerpo en el hospital y el otro medio en casa cuidando de sus hijos y esto le ha pillado en plena celebración de cumpleaños.

Garay ha querido sacarle una sonrisa a una persona que es muy especial para él: "Hoy cumple años una personita muy especial a la que admiro muchísimo, elegí esta foto porque es lo que deseo siempre para ti, felicidad, alegría y bienestar en todo momento. Sabes lo mucho que te quiero. Muchas felicidades".

Mucho cariño de por medio

Esta felicitación no pasaba desapercibida para Gorro, que quiso agradecerle con un "no te digo más porque lo sabes todo". El perfil de la influencer, que ha tenido que celebrar un cumpleaños atípico, se ha llenado de fotografías de personas muy importantes para ella. Los que no han podido faltar a pesar del cansancio han sido sus dos hijos, con quienes ha soplado las velas por segunda vez: "Así termino el día, junto a elle Merecen mi versión 'aquí no pasa nada'. Las personas que tengan niños a su cargo me entenderán. Puedes tener el alma rota que delante de ellos muestras una felicidad efímera con tal de provocar la suya. No quiero recordar este día, pero sí quiero que se convierta en anécdota".

Y es que el día de antes el médico le notificó que su yayo, ingresado desde hace unos días, debía pasar por quirófano para llevar a cabo una cirugía un tanto delicada en el corazón. Habituada a informar a su "familia virtual", Gorro comentó que se habían producido unas complicaciones y que, por lo tanto, las siguientes horas eran cruciales.

Sin embargo, las cosas parecen ha ido un poco a peor: "Mi psiquiatra siempre me dice que compartir cómo uno se siente es de valientes, no de cobardes. Mirad, yo me siento psicológicamente aplastada, no os voy a engañar y físicamente estoy molida. Creo que cualquiera que pase por una siutación similar pues te deja tirada. Que no salten las alarmas, pero necesito un poco de mimo, que si esté un poco menos activa por aquí. Simplemente es eso, un poquito de aire y volver a la carga. Os amo".