Jessica Bueno se planta y dice "no" a Luitingo: "uno de los motivos por los que no me atrevía a tener una relación contigo"

El título de 'Un cuento imperfecto' le va al dedillo a la pareja formada por Jessica Bueno y Luitingo. La pareja ha encontrado un filón entre todas las críticas que rodean a la pareja para crear un proyecto por el que ya han pasado algunas de las parejas más polémicas del panorama mediático.

Antes de recibir a sus invitados, Bueno y Luitingo conversan sobre su relación ante las cámaras, ofreciendo todo lujo de detalles en torno a su relación y sus correspondientes relaciones. Es bien sabido que, pese a que la química era innegable, la pareja tardó en dar el paso y formalizar su relación tras salir de Gran Hermano VIP. Uno de los motivos, sorprendentemente, fue la negativa de Jessica Bueno a dejar sin descendencia al andaluz.

Todo comenzaba tras la pregunta de cómo se veían en un futuro, a lo que Luitingo contestó sincero: "Yo me imagino con veinte niños". Sin embargo, Jessica Bueno fue tajante: "Eso lo siento, pero no...". Y es que al parecer, ambos tuvieron la conversación en su momento: "Yo ya te quería muchísimo y al final sentía que era cortarte las alas a ti".

Jessica Bueno fue más allá en su explicación: "Tienes mi edad, tienes 33 años, yo he sido muy adelantada y tengo tres hijos, pero tú todavía no has sido padre, no has formado una familia, y al final sentía que dar el paso contigo era un poco egoísta por mi parte porque yo no quiero tener más hijos".

Las dudas de Bueno vinieron sobre todo motivadas por el miedo a cortarle las alas a su novio, que siempre ha querido ser papá: "El tener una relación conlleva que tú no vayas a ser padre; al menos no conmigo. Ya s´çe que todo el mundo dice: vive el momento y Dios dirá, pero tomar una relación así es como ver que en un futuro juntos y sentir que vamos a estar toda la vida juntos y no voy a poder darte un hijo".