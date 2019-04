Sanidad alerta sobre este chocolate que contiene cannabis y se vende en supermercados españoles

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), un organismo que depende directamente del ministerio de Sanidad y que tiene entre sus principales funciones "promover la seguridad alimentaria, ofreciendo garantías e información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario español", ha emitido una alerta a través de su portal digital para informar de diferentes irregularidades que se han detectado en una chocolate que se comercializa en supermercados españoles (en este enlace te hablábamos de las galletas para niños que hab retirado Sanidad por contener cannabis).

"La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del SCIRI (Red de Alerta Alimentaria Nacional), de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de un control oficial de mercado, relativa a la ausencia de etiquetado en castellano con la presencia de alérgenos no traducidos ( gluten, leche, huevos y frutos secos) así como ingredientes no autorizados (cannabidiol) en chocolate procedente de España".

La agencia también explica a través de su nota informativa cuáles son los detalles concretos de este producto, para que se fácil de identificar por el consumidor y las autoridades competentes que vayan a proceder a su retirada. "Los datos del producto implicado son: Cannabis Chocolate, CBD rich, Dark chocolate 40g, With hemp sedes & hazelnut pieces. Marca: City Seed Banks".

Dicho producto, según informa la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, "ha sido distribuido desde la Comunidad Autónoma de Cataluña" y se vende en diferentes puntos de venta del territorio nacional. Aecosan informa que "se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI)".

Para evitar incidencia con aquellos usuarios que puedan ser alérgicos al producto o no lo identifiquen debido al problema de etiquetado Aecosan recomienda "como medida de precaución aquellos consumidores alérgicos o intolerantes a la leche y al gluten y alérgicos al huevo y frutos secos que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo".

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición mantiene una vigilancia constante en aquellos productos que se distribuyen y comercializan dentro de España.