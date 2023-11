Marta Riesco se define como una "reportera indestructible". Y desde luego que lo es. La que fuera pareja de Antonio David pasó de trabajar en programas como el de Ana Rosa, en su etapa de las mañanas en Telecinco y, posteriormente, a pasar a Fiesta, donde elaboraba diferentes reportajes para el magazine de los fines de semana presentado por Emma García. Riesco demostró que era "indestructible" pese a las adversidades y comenzó a promocionar marcas de ropa, cosméticos e incluso restaurantes de Madrid como influencer. Con más de 190.000 seguidores, la reportera ha generado una comunidad en la que muchas personas le mandan mensajes para celebrar sus publicaciones, apoyarla y divertirse con sus originales stories o post.

Eso sí, en más de una ocasión, Riesco ha confesado su deseo de volver a la televisión y trabajar nuevamente como reportera. Hace unos días, compartió con sus seguidores su estado de ánimo. Colgó un vídeo en el que dice que ella "he perdido amigos, trabajo y compañeros por mantener mi relación durante este año. Lo más importante es que he seguido a mi corazón, le pese a quien le pese". "A los que estéis pasando un mal momento, se puede lograr y no dejéis que os dirijan el corazón".

La propia Marta Riesco ha decidido sincerarse en su cuenta de Instagram con los miles de seguidores que tiene y ha asegurado que está viviendo un momento complicado destacando que ayer tuvo “un día de mierda” y de “jornada de reflexión en casa”.

“Muchas veces recibo mensajes vuestros diciéndome que estáis pasando por momentos un poco difíciles por rupturas, temas laborales, familiares o incluso enfermedades”, comienza explicando la periodista. Una llamada a una amiga para salir a comer con ella y su bebé han sido las medicinas necesarias que han ayudadado a la ex de Antonio David Flores a levantarse tras este nuevo revés. La colaboradora ha agradecido los mensajes recibidos tras su confesión y ha soltado una "bomba" al confesar que está en pleno proceso de búsqueda de una clínica para congelar sus óvulos y cumplir su sueño de ser madre.