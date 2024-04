Cristina Pedroche está encantada con su nueva faceta como madre. Su hija, Laia, no para de crecer y, con ello, cada vez está más espabilada. A sus 8 meses, la pequeña está "casi tan fuerte como su madre". Así lo ha relatado la presentadora a través de sus redes sociales. Junto a una divertida imagen que muestra la expectativa de cambiar el pañal a un bebé comparada con la realidad en la que se convierte (una verdadera lucha), Pedroche ha escrito unas líneas sobre la experiencia por la que ha pasado esta misma noche: "Esta noche ha sido movidita. Ha pedido teta cada hora y media, y cuando la he tenido que cambiar de pañal ha sido una pelea extrema. Tiene 8 meses y medio y casi puede conmigo. Es la verdadera #PedrocheTocha". Este último 'hashtag' es el que usa cuando hace ejercicio y muestra su evolución muscular a lo largo del tiempo, además de la fuerza que va adquiriendo en consecuencia. También ha mostrado en 'Zapeando', programa televisivo del que forma parte, el arañazo que su hija le ha propiciado: "Es tan bonito que me lo tatuaría". Un accidente usual cuando los bebés se encuentran en esa etapa de vida en la que no controlan sus movimientos.