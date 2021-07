C. Magaya, el C. Tangana asturiano, está detrás de la versión más pegadiza del "Tú me dejaste de querer". El éxito de los chigres asturianos se llama "Tú me dejaste de escanciar" y la versión que ha publicado Sidra de Asturias en sus redes sociales, ya se ha vuelto viral. "Tu cuerpo pide Sidra de Asturias ¡y tus oídos música! Por eso aquí llega C. Magaya, “El Asturianu”, con su hit del verano: “Tú me dejaste de escanciar”. Sube el volumen, el brazu… ¡¡y que corra la Sidra de Asturias!!"