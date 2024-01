Los ladrones han puesto de nuevo el foco en Villaviciosa. Los vecinos de las parroquias de Les Mariñes advierten que en el último mes se han producido en la zona al menos dos robos y varios intentos, lo que ha provocado un sentimiento de "inseguridad" entre los residentes, que demandan más presencia policial para intentar disuadir a los asaltantes.

El último robo se produjo el pasado viernes. Los ladrones accedieron a última hora de la tarde a una vivienda de Villaverde, reventaron la ventana y una vez en el interior se llevaron varias joyas y dinero en efectivo. "Lo miraron todo, pero iban a por eso. No se llevaron ni la televisión ni la tablet ni nada de gran tamaño", explican los vecinos. Un modus operandi que a la Guardia Civil le hace sospechar que podría tratarse de una banda de ciudadanos del este de Europa. "Dicen que son profesionales, que en tres minutos son capaces de robar e irse", indica un afectado.

Además, se produjo otro robo en Tazones y varios intentos en la zona de playa España, en Quintes, donde el domingo también rompieron una de las ventanas del camping. "No llegaron a entrar", precisan los vecinos. Precisamente, una residente en esta parte del concejo vio hace un mes como dos personas saltaban a una de las propiedades cercanas a su domicilio pasadas las dos de la tarde. "Oí un ruido y vi una furgoneta sospechosa. Le hice unas fotos y al rato los observé volviendo a saltar", explica. En aquel momento, los ladrones no se llevaron nada, pues en la parcela, en la que no vive nadie, solo había "objetos de gran tamaño".

Nada más producirse el suceso, llamó al cuartel de la Guardia Civil de Villaviciosa, pero "no me lo cogió nadie porque a las dos cierran, así que llamé al 11", indica la vecina. "La verdad es que estas cosas te dan miedo, porque el problema no es que te roben, sino que estés dentro de casa. Por aquí la Guardia Civil pasa un par de veces al día, pero no es suficiente. Quizás deberían hacer más controles, pues en estos pueblos cuando alguien no es de aquí se sabe al momento", concluye.