Lora quiere seguir

No fue un buen año para Alberto Lora, ni en lo colectivo ni en lo personal. El Sporting descendió a Segunda, y el lateral madrileño apenas gozó de minutos durante la temporada. Hasta el curso pasado fue uno de los habituales en las alineaciones, casi desde su debut en la temporada 2007-2008. Aún así Lora no tira la toalla y quiere seguir en Gijón, revertir su situación, y ganarse la confianza de Paco Herrera, nuevo técnico del Sporting. "No se me pasó por la cabeza irme", señala cuando se le pregunta por su escasa participación la temporada pasada. "Mi intención es seguir aquí salvo que digan que no cuentan conmigo", subraya sobre sus expectativas de cara al próximo curso.

Lora disputó la pasada temporada siete partidos, cuatro de ellos como titular. La competencia de Lillo y Douglas para el lateral derecho hizo que ni primero Abelardo ni después Rubi le dieran oportunidades para jugar, y que el balance final fuese el de la menor participación en cuanto a minutos y partidos disputados de las nueve temporadas en las que ha militado en el primer equipo del Sporting.

"Ahora toca trabajar muy duro, aportando cada uno lo nuestro, para devolver al Sporting a Primera", explica con optimismo Lora, que sólo tiene por delante en cuanto a partidos disputados en la actual plantilla a Roberto Canella. "Vestir la camiseta del Sporting es un orgullo, espero que sea en muchas más ocasiones", recalca. Lora visitó ayer a los chavales del campus de Mareo, con los que se hizo fotos, respondió a algunas preguntas, se interesó por las actividades que realizan, e incluso se atrevió a jugar con ellos y con el balón. Lo hizo después de someterse a las pruebas médicas en la escuela de fútbol rojiblanca, y ya con la vista puesta en el inicio de pretemporada del equipo de Paco Herrera del próximo lunes.

Lora quiere cambiar la dinámica del año anterior y olvidar la mala temporada: "Los futbolistas somos egoístas y queremos jugar el mayor número de partidos. Me preparé como siempre para jugar, y aunque no lo hacía ni bajé el ritmo ni me rendí, sabía que podía estar capacitado para jugar. Por mi cabeza nunca ha pasado abandonar el Sporting, llevo muchos aquí y soy muy feliz, y quiero ganarme ser una persona importante en la plantilla en cuanto a número de minutos". Y añadió en la misma línea que "no tengo noticias de que el club quiera que abandone la plantilla y no tengo en mente salir".

Lo que sí tiene claro el lateral madrileño es que el próximo lunes comenzará la pretemporada en Mareo, sin caras nuevas salvo sorpresa, y con Lora siendo uno de los veteranos de la plantilla, en la que no estarán viejos conocidos de los últimos años como Cases o Cuéllar. "Los jugadores que llevamos más tiempo tenemos que intentar ayudar a los nuevos y a los jóvenes", apunta.