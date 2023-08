"Nací aquí, en Cangas de Narcea, en el centro de la villa, entre la Basílica y la Cuesta de la Vega. Mis padres habían llegado de Rengos, a 22 kilómetros de la villa, donde mis abuelos ya eran comerciantes. Cuando se casaron, vivieron aquí a vivir a Cangas. Con gran mérito y valor, fueron muy emprendedores y compraron un local muy grande en la calle Pelayo. Pusieron un negocio de venta y almacén de vino. Y también garaje, lavado y engrase de camiones, que entonces, había muchos en Cangas".

"Cuando mis padres compraron la nave, era en un edificio de dos plantas. En la calle Pelayo, entonces, no había ningún edificio de más de dos plantas. Parece imposible, hoy en día".

"Y es que Cangas cambió muchísimo. Nada más hay que ver las fotos antiguas del concejo para darse cuenta de cómo se transformó en la segunda mitad del siglo XX. Con la entrada en servicio de la central térmica de Soto de la Barca, en 1965,y luego con la crisis del petróleo de 1973, se activó un muchísimo la producción de la minería en Cangas. Llegó a haber unos 2.000 empleados directos en la minería. Eso lo cuenta muy bien Enrique Rodríguez, de Santa Eulalia, en un reciente libro sobre la minería en el Suroccidente de Asturias. Esa cantidad de empleos en la minería, con muy buenos sueldos, ocasionó unos cambios grandísimos en la villa. Se crearon barrios nuevos, calles nuevas, como la calle Clarín o la avenida del Acebo. Se construyeron muchísimos bloques en altura, por toda la calle Uría, por la calle Pelayo. Y. claro, como suele pasar en estos ‘booms’ urbanísticos, no había un plan. Había una demanda grandísima de vivienda y se hicieron cosas que no quedaron bien. Afortunadamente, se conservó un casco histórico y también hay algunos edificios con una estética moderna que todavía están bastante bien".

Aquellos Seat 1430

"Muchas actividades tradicionales prácticamente desaparecieron. Por ejemplo, la fabricación de muebles. Aquí había muchas fábricas de muebles de castaño con una gran tradición. Pero, claro, la gente cobraba mucho más trabajando en la mina. La viticultura también tuvo un bajón grandísimo. Por la misma razón".

"Antes de la térmica de la Barca existían explotaciones mineras y, como dice un amigo mío, que ya es mayor y fue minero, de aquella los mineros hasta estaban mal vistos. Pero, claro, con el ‘boom’ de la minería todo cambió. Por eso se le llamó ‘El Dorado cangués’. Los sueldos eran enormes, se vendían muchos coches, las discotecas estaban llenas, había muchos bares. Había muchísima vida económica en un momento, además, de crisis mundial, como era la crisis de petróleo".

"Un elemento muy característico eran los Seat 1430, aquellos coches rojos que andaban a toda pastilla por ahí. Era gente muy joven que ganaba muchísimo dinero y compraban aquellos coches. Las calles estaban mucho más llenas, los comercios estaban todos abiertos. Entonces los locales se compraban un día y al año siguiente, si se vendían, se vendían a un precio muy superior. Había una gran demanda de locales. Y muebles se tienen vendidos muchísimos. Claro, la construcción estaba creciendo continuamente. Las grúas formaban parte del paisaje de Cangas. La villa estaba llena de grúas, estaban siempre construyéndose un montón de edificios. Eso duró desde los setenta e incluso hasta los años noventa".

"Muchos fueron comprando pisos en Oviedo. Mucha gente quiso que sus hijos estudiasen y, si podían, compraban un piso en Oviedo. Así, cuando los hijos se tuvieran que ir a la universidad, se trasladarían allí con ellos. Otros padres, cuyos hijos no querían estudiar, también pensaron que en Oviedo encontrarían mejor un trabajo. Otros alternaban la residencia en Cangas y Oviedo. Algunos fueron retornaron a las casas en sus pueblos. El bajón se está notando ahora más diría" (En las dos últimas décadas del siglo XX, cuando se produjo el declive minero, el concejo cangués perdió unos 3.500 habitantes. En estas dos décadas de la centuria actual Cangas del Narcea perdió otros 4.700 habitantes, hasta los 11.966 que tiene en la actualidad)

Una nueva oportunidad

"La situación actual (tras el cierre de las minas) también creo que está permitiendo el resurgir de actividades que casi desaparecieron. Como la viticultura. O la oportunidad que puede ser el turismo. Para mí, Cangas es un concejo con mucho potencial socioeconómico y cultural. Primero, hay una tradición de gente emprendedora. Algunos muy conocidos como los Cosmen, los Lago, Francisco Rodríguez o Los Norteños (una de las empresas cárnicas líderes en España). Y hay otros en Cangas desarrollando su actividad en sectores como la construcción mecánica, la panadería, librería, hostelería, la construcción, la imprenta, el comercio, el turismo, la ganadería, el sector forestal…. O sea, hay mucha gente emprendedora que hay que apoyar".

"Otro elemento muy importante de Cangas es el movimiento asociativo. Por el convencimiento de la importancia de apoyarse y de tener objetivos comunes por los que luchar. Por ejemplo, la asociación Tous pa Tous, a la que pertenezco, fundada en 2008. Une a los cangueses que estamos aquí con los que emigraron. Y pone a disposición de todos algo que antes estaba muy oculto, como es la historia de Cangas. La tenemos ahora a un clic en la página web de Tous pa Tous".

"Pero también están las asociaciones de pescadores, de cazadores, de mujeres en las aldeas, de Amigos de la Música, una que se llama ‘San Juan Bailón’ de personas mayores: la de Amigos del Narcea, que salvó en el verano de Cangas al rehabilitar como piscina fluvial la presa de ese antiguo molino harinero. Eso es un ejemplo del triunfo de un movimiento ciudadano. Y, claro, las peñas de la fiesta del Carmen con la Descarga. O Apesa, que hace una labor impresionante con el comercio minorista".

La belleza natural

"Otro elemento importantísimo de este consejo es la naturaleza, que tiene una belleza cautivadora. Sobre eso me parece que, para el aprovechamiento turístico, hay que eliminar esa normativa tan restrictiva e injusta, que a veces va contra la fijación de población. Es que no dejan hacer cosas. Ahí tenemos una reserva integral de Muniellos a la que solo dejan entrar 20 personas al día. Debería de ampliarse el número de personas, con visitas guiadas y seguir conservando igual".

"El río Narcea debería de ser un reclamo turístico de primera, pero claro, está como está. Toda la maleza lo cubre y no dejan cortar. ¿ Y qué pasa? Que no se puede acceder al río. Para mí el mayor desastre ecológico en el Suroccidente asturiano fue la construcción, primero, de la presa de Pilotuerto –se hizo una escala salmonera que no funcionó en 1952– y luego la de Calabazos en 1966. Cortaron a subida de salmones, reos y anguilas, y esas especies desaparecieron del Suroccidente de Asturias. Y dejaron a las truchas solas ante los depredadores. Sobre eso yo también recomiendo el libro ‘Recuerdo es un pescador de caña de Cangas de Narcea’ de Benito Corolo, que recoge muy bien todo esto. El río, y perdona la palabra, nos lo tienen capado".

"Otro elemento con mucho potencial es la ganadería extensiva de vacuno de la raza asturiana de los valles, que cuenta con algunos pastizales en los cordiales impresionantes. Creo que las posibilidades de la carne ecológica, las industrias de transformación pueden impulsar la rentabilidad de esta ganadería. También, sobre toda esta cuestión, yo recomiendo leer el trabajo que hizo el economista José Luis Marrón Jaquete, que publicó LA NUEVA ESPAÑA, y que está en la web de Tous pa Tous".

"El otro elemento con mucho potencial es la vinicultura, con una tradición milenaria. Esa recuperación del vino estuvo muy bien guiada por la calidad. Está calificada como viticultura heroica y tiene una Denominación de Origen Protegida. También esto va parejo con la creación del museo del vino, que está dentro de la red de museos del vino de España. En este ámbito hay publicaciones muy interesantes como el ‘Diario de un viticultor de Cangas del Narcea’, de José Gómez López-Braña, que editó el Muséu del Pueblu D’Asturies. Y tampoco vamos a olvidarnos de nuestro historietista, Neto, con un libro sobre el vino de Cangas".

El vino y la tierra

"En el sector de la viticultura, la propiedad de la tierra siempre es un problema. Era un problema cuando era de los señores y es un problema ahora, porque hay gente que tiene la propiedad y no tiene ganas de trabajarla y, claro, ahí es difícil actuar. Pero, bueno, la cosa va avanzando. Cangas tiene mucho potencial y ese potencial vitivinícola hay que desarrollarlo más".

"Y, luego, en el sector turístico, está el Parador de Corias, que es un elemento dinamizador de primer orden. Está teniendo mucho éxito. La verdad es que hicieron una restauración muy acertada. Es muy importante no sólo por la gente que atrae, que hay muchos que siguen el circuito de Paradores, también por los empleos que da y que es un modelo a seguir que estimula la hostelería".

"El Santuario del Acebo es otro potencial que tiene Cangas. Ahí se concita religiosidad, naturaleza y etnografía, por toda la relación que los vaqueiros tenían con este santuario que está en una cumbre a 1.174 metros de altitud. Ahí se contempla y comprende el territorio. Es un lugar que transmite mucha espiritualidad y mucho bienestar. Cuando van allí, la gente se siente bien".

"Luego también tenemos muchos más elementos: las casonas del casco histórico, tenemos un verdadero catálogo de puentes en Cangas, tenemos el hospital, la escuela de idiomas, la escuela de música, el club deportivo Narcea, los centros educativos… Y, por supuesto, una población acogedora".

"El carácter de los cangueses es abierto y alegre. Y yo creo que tenemos una fuerte capacidad de adaptación a los cambios. El cangués es un amante de su tierra, su territorio y de sus costumbres. Y le gusta acoger a la gente que viene de fuera. Tuve compañeros del instituto que vinieron aquí destinados y encantados. Al principio venían con horror, por lo alejado que les parecía que estaba Cangas. Luego estaban encantados".

Hay que leer a Jovellanos

"Para desarrollar todo esto necesitamos la construcción de unas vías de comunicación modernas que sustituyan a éstas que tenemos, que son decimonónicas. Hubo un señor en Asturias que se llamaba Jovellanos al que siempre hay que referirse cuando hablamos de Asturias y que diseñó un plan de comunicaciones para la región. Dijo que tenía que haber tres vías que la comunicaran con La Meseta y una transversal que las uniese. Tres vías con La Meseta: una por el Occidente, otra por el Centro, que fue la carretera que él se preocupó de impulsar ya en su época (la salida por Pajares), y la otra por el Oriente. La del Occidente entraría por Cangas. Hoy en día, esa vía rápida no solo es imprescindible para el futuro del concejo sino que sería muy conveniente para Asturias. Creo que crearía una ruta circular. La gente de viniera de Andalucía, de Extremadura, de Castilla y León, de Galicia, de Portugal por la Vía de La Plata entrarían por el Occidente de Asturias y podían salir por otro lado, por el Centro y por el Oriente. Para los viajeros siempre es mucho mejor una ruta circular que no entrar y salir por el mismo lado. Ya no digo una autovía, digo una vía rápida con carril para los lentos, en vez de estas carreteras que tenemos. Es fundamental una salida y entrada de la Meseta al Suroccidente. Tal y como está ahora, no es que esté mal, es que está peor. Hay dos rutas posibles y no sabes cuál coger. Por cualquiera de dos la salida es malísima".

"Llegará un día en que tengamos unos políticos responsables. A ver si leen un poco más a Jovellanos. No hay que inventar nada nuevo. Darle esa salida al Suroccidente no es sólo bueno para el Suroccidente, es bueno para toda la región".

"Y también habría que mejorar las comunicaciones interiores en el concejo. Porque te digo que hay pistas que parecen un paisaje lunar. Eres incapaz de esquivar los baches que tienen".

La burocracia

"Hoy cuando hablamos de comunicaciones que habría que mejorar también hablamos de un acceso a Internet. Y otro factor muy importante es eliminarlas trabas burocráticas y una normativa restrictiva que muchas veces emana de gente que no conoce el territorio. La política medioambiental creo que no puede frenar el desarrollo económico de los habitantes de un concejo. Incluso a veces es dañina para el territorio, como fue la protección del cormorán, que acabó con muchas truchas. Si antes eran los grandes señores los que se sometían al campesino, me parece muy mal que ahora sea una normativa restrictiva. Creo que hay que apoyar siempre a los emprendedores y a los trabajadores que quieren aprovechar los recursos del entorno y no poner trabas administrativas"

Empoderados

"Mira, soy optimista y te digo que el concejo tiene mucho potencial porque en el instituto donde trabajé durante 32 años cada vez veía más cómo el alumnado estaba muy orgulloso de su pueblo. Y a mí me encantaba ver que, para ellos, su pueblo les parecía lo mejor del mundo y estaban muy orgullosos de su pueblo. Cuando era pequeña la gente de los pueblos era como más retraída o tímida, pero luego yo vi que poco a poco eso fue cambiando. Hay una palabra que se usa mucho ahora: empoderar. Sí, la gente ahora está muy orgullosa de su pueblo".