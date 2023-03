El sorprendente y premiado diseño de la piscina de Folgueirou –una especie de Stonhenge donde nadar, obra de los arquitectos José Ramón Puerto y de Ángeles Sánchez–, la ha convertido en el lugar más visitado de Illano. Manuel García Fernández regenta el bar restaurante del área recreativa de esta concurrida zona.

"Si no fuera por el área recreativa de Folgueirou, Illano ni existía en el mapa. Fue un acierto que la hicieran. Cada año viene gente nueva aquí a conocer esto. Dicen que no lo hay en toda España. Un área que tenga una piscina como esta, restaurante, bar, parque de caravanas, campo de tiro, bolera, campo de fútbol. Tienen de todo. Yo por Semana Santa hago siempre las jornadas del cachopo y vienen muchos. La piscina, de verano, tira también. Vien gente de Oviedo, de Gijón, de Avilés…. Acompañando el tiempo, tira bien. Yo hay días que incluso me amargo de la cantidad de gente que tengo. Si viniera algo más repartida la cosa… Porque, en invierno, hay día que tas cascándolos, como se suele decir".

"En 2013 cogí el restaurante de aquí, de Folgueirou. Fue empezar de nuevo otra vez, ¿entiendes? Salió esta opción de cogerlo, que el Ayuntamiento nos lo dejó bien. La pareja mía y yo nunca trabajamos en hostelería. Ella antes hacía trabajos de modista, tenía bastante de eso. Yo había vuelto a Illano. Anduve veintipico años trabajando fuera, en la construcción. Nací en Lantero, pero marché primero pa Vegadeo y después a la Cuenca, pa la Felguera, a la aventura, con una mano delante y otra detrás, como se suele decir. Luego sepáreme y vine pacá. Eché nueva pareja".

"Lo del restaurante es todo gracias a mi pareja, que cocina muy bien. Está mal que lo diga yo, pero habrá pocos que la igualen. Ella es nicaragüense, Marbely López Villegas se llama. La gente está asombrada con ella. Gente mayor que lleva muchos años por el mundo y gente que no se explica que cocine de esta manera. Puedes preguntar. Tú pregunta en Navia. ‘Oye, ¿el restaurante de Folgueirou?’. Ya te van a informar. Como te lo cuento, que tengo clientes de Navia que vienen a comer el menú de la semana. La mayoría son jubilados de Ence".

"En Illano, esto de Folgueirou es el único sitio donde puedes comer de todo el concejo. Y llegó a haber siete bares. En la general había cuatro casi seguidos. Ahora estamos solo nosotros. Es que el tema de la población aquí es una cosa que ya no tiene arreglo. (Illano el quinto concejo que más población perdió desde 1950, son 320 vecinos). Tanto que están con la España vaciada, pero realmente están tratando de vaciarla para que no quede nadie. Tú veslo igual que yo. Tú que andas por ahí veslo igual que yo. No haz falta ser muy inteligente. ¿Cómo van a traer la gente para los pueblos si no tienen de qué vivir? Ahora hay bastantes telecomunicaciones ya, ahora están metiendo la fibra, pero ¿qué más da? Del Youtube no vivimos todos, alguien tiene que producir algo o hacer algo, ¿entiendes? Si no hay qué hacer… Porque no te dejan tampoco qué hacer. Cualquier cosa que quieras montar ya son todo problemas, ¿entiéndesme? Porque la Administración hoy no te ayuda nada más que a metete impuestos y a cobrar y venga, y nada más. Y eso se lo digo yo a cualquier presidente y a cualquiera. Eso de que están ayudando a la zona rural es mentira. Están ayudando a que se acabe, porque aquí voy a contarte: en el concejo de Ilano, como mucho, a la vuelta de cinco años quedan pueblos desiertos sin gente ninguna. La mayoría, el 99%, son gente de 70 años para arriba. Y, claro, de esos en 10 años no queda nadie".

"Mira, aquí había muchas opciones para hacer muchas cosas, para apoyar el turismo. La zona está sin explotar turísticamente, totalmente. Pero para el turismo hay que preparar aquí un hotel en condiciones. Y hacer cosas que entretengan a la gente. Porque ahora a la gente entretiénesla con poco, pero hay que tener algo para entretenerla, ¿entiendes?"

"Ahora mismo igual esta es la comarca más olvidada de Asturias. Vaya carretera que tenemos. Tercermundista. Eso también es otro tema que tela marinera. Ya dije que tenían que traer a Barbón en pollino y pasealo por la cartera desde Navia p’arriba para que lo viera. Pero bueno. De eso también tienen la culpa muchos alcaldes. Que en su día tenían que haberse unido y tirado como tenían que haber tirado. Yo no quiero echar la culpa a nadie, pero creo que si los alcaldes se hubieran movido en su día más –si se hubieran unido, vaya– yo creo que esa carretera tenía que estar hecha ya. Tenían que haber hecho frente común unos años antes. Sí, porque, mira, simplemente el puente de Navia. ¿Por qué no se dejó una entrada para esta carretera, la AS-12, desde la autovía? ¿Por qué no se dejó una entrada ahí? Por qué los alcaldes no bajaron y dijeron: ‘No, señores, nosotros no vamos a quedar tirados, hay que hacer una entrada para aquí sea como sea’. Ahora para venir por esta carretera desde la autovía quienes que salir en Jarrio o cruzar Navia. Pero nadie se mojó ni nada. En otros sitios hiciéronla porque la gente se levantó. Ahora, estoy esperando a que vengan porque ahora ahí por el bar van a pasar todos los políticos para las elecciones. Y ahora según vayan viviendo, ya les diré: Sí, sí, vosotros venís ahora prometiendo el oro y el moro, pero luego, hasta dentro de cuatro años, no volvéis a pasar por aquí".

"Gracias a Dios, yo estoy bien. A ver si podemos llegar a la jubilación. Tengo una buena casa aquí en el pueblo y la estoy arreglando. Y me gusta el pueblo. Hago vino también y tengo mucha huerta, lechuga y tomates, pimientos; para gasto de arriba en el restaurante. Parar no paro. Por verano algún día vengo a las doce y media o la una de la mañana del restaurante y a lo mejor voy para la huerta a regar o a hacer cosas. Pongo la linterna en la cabeza como los mineros y hala. Me gusta trabajar, ¿entiendes? Gústame la huerta y gústame el pueblo. Aquí tase bien. No tienes ese ruido de la ciudad, ese estrés y esa cosa. Puse calefacción y tengo leña bastante cogida, así que tizas bien y frío nun paso".