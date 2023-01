"Yo creo que todo eso se nota en la vida sociocultural noreñense y en las calles y los modos de ocio, con mayor presencia de familias jóvenes con hijos. Probablemente esto, en comparación con otras villas y otras zonas de Asturias, sea también un rasgo distintivo de Noreña".

El más pequeño

"Noreña, además, es el municipio más pequeño de Asturias, tiene 5,6 kilómetros cuadrados apenas. Tiene una alta densidad de población, la cuarta más alta de la región después de las tres grandes ciudades. Y sus habitantes están concentrados en el casco urbano. Tiene el porcentaje más alto de Asturias de población residente en la capital del concejo: el 98 por ciento. En ese sentido, es uno de los municipios menos agrarios de Asturias. Apenas el 0,3% del empleo está en el sector agrario".

"Ese pequeño tamaño, que viene de razones históricas, tiene algunos inconvenientes a la hora de abordar proyectos de entidad, y eso obliga a coordinarse, a colaborar más con otras administraciones; con otros concejos y con la Administración regional o nacional. También tiene algunas ventajas en términos económicos: menores costes municipales para determinados servicios como el saneamiento, el alumbrado o la red de caminos".

"Además, al ser un concejo muy pequeño y con alta densidad de población, el suelo es un recurso escaso. Por tanto, es clave cómo se gestione el escaso territorio del municipio. Es decir, hay poco margen para errores o para disfunciones. Las equivocaciones pueden ser costosas a largo plazo, tanto en la gestión de suelo residencial como en el caso del suelo industrial o el de los equipamientos".

Y muy laborioso

"Noreña tiene otro rasgo importante: su carácter industrial. Siempre ha tenido una vocación de laboriosidad. O industriosa, como queramos llamarlo. Viene primero con la artesanía del calzado, que se remonta a los siglos XVI o XVII y dura hasta el primer tercio del siglo XX. Más adelante, con los curtidos y, sobre todo, con la industria cárnica y alimentaria desde inicios del siglo XX. En Noreña se hizo, por ejemplo, la primera fabada enlatada, en la fábrica de La Luz, que fundó Justo Rodríguez".

"Noreña tiene un porcentaje de empleo en la industria muy notable. Es el séptimo concejo con mayor índice de empleo en el sector secundario (industria más construcción), y duplica a la media regional en porcentaje de empleo industrial. La industria alimentaria, y la cárnica especialmente, supone el 60% de ese empleo. Hay más de 350 personas empleadas en este sector, que para la población noreñense es una cantidad muy importante. Todo ello conforma un pequeño distrito industrial, un sistema local de empresas especializadas en un sector, lo que tiene ventajas que deben aprovecharse e impulsarse, en materia de formación de la mano de obra, de proveedores especializados o de realidades como la de Asincar".

Emprendedores

"Aquí siempre hubo espíritu emprendedor. Algunos historiadores encuentran la razón en el hecho de que fuese siempre un reducido enclave en un entorno bajo otra jurisdicción. Eso llevó históricamente a los noreñenses a buscar alternativas para ganarse el pan ante la escasez o la dificultad para acceder a tierras de cultivo. Primero con la artesanía del calzado, luego con los curtidos y la industria cárnica... A su vez, estas actividades manufactureras exigían buscar mercados fuera del estrecho mercado local. En Oviedo, en Gijón, en Avilés, en las Cuencas... Algunos de ellos lograron expandir sus mercados al ámbito nacional e incluso al internacional".

Entre los ricos

"Noreña ha estado y está en los primeros puestos en el ranking de renta disponible por habitante de Asturias. Es cierto que ha ido perdiendo posiciones con respecto a los años 80-90, cuando ocupaba el primer lugar. Actualmente estaría, con los últimos datos de 2018 de Sadei, en el quinto lugar, recuperando posiciones desde el décimo lugar de 2010. Probablemente, las primeras posiciones de los años 80-90 tenían que ver con el hecho de que en la industria cárnica hay una importante presencia de empleo femenino y, en esos años, donde la tasa de empleo femenino en el conjunto de la región era mucho menor, en Noreña era comparativamente más alta. Eso hacía que en muchos hogares de la villa entrasen dos salarios al estar ocupados los dos cabezas de familia. Además, Noreña no es un concejo minero y tampoco tenía grandes empresas en sectores vinculados a la reconversión industrial".

Crecimiento armónico

"Noreña ha logrado un crecimiento bastante armónico, equilibrado. No se ha producido un desarrollo urbanístico desbocado. Ha habido algunas zonas de expansión en torno al casco más histórico. Y será a partir de ahora, que se ha revisado el plan urbano, cuando se marquen las líneas estratégicas de futuro. Pero, a mi juicio, el crecimiento no tiene que estar basado tanto en la cantidad, en el número de habitantes, como en la calidad. No hay un problema de caída poblacional. En lo que llevamos de siglo los residentes han aumentado un 20%. En términos absolutos, algo más de 800 habitantes. Es cierto que en la última década ha perdido algo de población, pero como la han perdido todos los concejos Asturias sin excepción. Pero el municipio no tiene el problema grave de despoblamiento que tienen la mayor parte de los concejos de Asturias. De hecho, es uno de los 10 concejos, un reducido grupo, que ha aumentado la población entre 1950 y 2020".

"Por tanto, el crecimiento debería centrarse más bien en la calidad, en el nivel de vida, en el bienestar de sus residentes. En cuidar el carácter de Noreña como un área residencial atractiva, un lugar agradable para vivir, tranquilo, bien comunicado, con buena oferta de servicios educativos, asistenciales o de ocio. Esa imagen, y esa realidad, debe cuidarse y potenciarse. Lo cual no quiere decir que Noreña deba caer en la complacencia. No debe conformarse con ser un área residencial de calidad. Tiene que apoyar y favorecer ese carácter industrial y emprendedor que siempre ha habido en la villa y que está detrás de los altos niveles relativos de renta".

"El tejido industrial está en parte mezclado en el casco urbano con las áreas residenciales. Para la permanencia de la industria alimentaria, que está detrás en buena parte de la renta y del nivel de vida del municipio, va a ser clave una gestión inteligente de esta cuestión. Porque las industrias, históricamente diseminadas en el casco urbano o en sus límites, deben poder expandirse si lo precisan. Las actuaciones urbanísticas y en materia de suelo industrial pueden ser importantes en el futuro para la continuidad del sector alimentario. Una planificación y gestión lo suficientemente adaptada como para no poner en peligro la pervivencia de las empresas y, a la vez, hacer armoniosa la convivencia con los núcleos residenciales. Esta es, a mi entender, una de las líneas estratégicas del municipio".