"Soy natural de Bueño y vecino de Bueño, tengo 70 años y soy el presidente actualmente de la Asociación Cultural de Bueño desde hace treinta años. Pero este va a ser mi último mandato. Hay que dar paso a gente nueva. Los de nuestra generación en la junta de la asociación ya estamos entre los 65 y los 70 y, no es que vayamos a abandonar, pero estaremos ya desde un segundo plano dándoles paso a ellos para que puedan continuar con la labor".

"Llevo cinco años jubilado. Profesionalmente tuve una empresa de construcción que heredé de mi padre. Estuve siempre vinculado a trabajos en Hidroeléctrica del Cantábrico, después EDP, aquí en la central térmica de Soto de Ribera y en la central térmica de Aboño; tareas de mantenimiento, de apoyo, de reformas en obra civil".

Caleyes y madreñes

"La evolución del concejo de Ribera de Arriba fue total, hubo un cambio radical para mejor. Yo nací en el año 1953 y en la década de los sesenta o setenta todos los pueblos del concejo eran intransitables prácticamente, había que andar en invierno siempre con katiuscas o madreñas porque los caminos estaban impracticables. Ahora da gusto pasear, está todo asfaltado, con hormigón, con los caminos perfectos y con todos los servicios. Antes no había absolutamente nada en las casas, ni agua potable ni ningún tipo de servicios de los que hoy disponemos. La calidad de vida actual es muy diferente a lo que se vivía en aquella época".

Una nueva energía

"La térmica llegó prácticamente en la época en que nací (las obras comenzaron en 1957 y el primer grupo entró en producción en 1962). Eran tres grupos de carbón. Había Soto 1 y Soto 2, que eran los que funcionaban como grupos de carbón, y luego se hizo posteriormente Soto 3, que todavía está en funcionamiento. Luego se crearon los grupos de ciclo combinado que ahora también están en funcionamiento. La central marcó un antes y un después en el concejo. Podemos decir que gracias a la central térmica de Soto de Ribera el municipio puede disfrutar de una serie de servicios y de unos recursos que, si no fuera por la ubicación de la central, no podría disponer de ellos. Es cierto que muchísimas empresas y muchísimos proveedores quieren trabajar para Ribera de Arriba porque saben que aquí cobran puntualmente. Incluso a treinta días de haber hecho el trabajo ya tienen el dinero asegurado. Serán contados los ayuntamientos en los que pueden presumir de esa situación".

"El grupo de Soto 3 es un grupo que está modernizado completamente, se hicieron todos las reformas para evitar la contaminación. Continuará en principio hasta 2025 y creo que se podría alargar hasta 2030. Y luego también se habla de ir en busca de otro tipo de energías alternativas. Ahora mismo EDP está en esa línea y hay unos proyectos que están muy avanzados para tratar de implantarlas aquí en Ribera de Arriba. En ese sentido, a medio plazo, está asegurada su continuidad en el concejo".

"Y además de la térmica, aquí hay otra empresa que tiene muchísima gente empleada de la zona, que es Mantequerías Arias, y que también tiene buenas perspectivas de futuro".

La economía municipal del kilovatio

"Somos un municipio muy pequeño, no llegamos a los 2.000 habitantes y la capacidad de gestión y los recursos económicos que ahora mismo tiene Ribera de Arriba se debe a los ingresos que genera la central térmica. Aunque, al principio, es cierto que que la contaminación era grande, porque antes no había ningún tipo de control. Ahora ya, desde hace muchísimos años, podemos decir que la contaminación es prácticamente nula. La cantidad de reformas que se hicieron en ese sentido y de medidas que se tomaron para evitar la contaminación ahora hace que, prácticamente, podamos disfrutar de un entorno privilegiado sin ningún tipo de contaminación que sea imputable a la central".

Cómo devolver la vida a la vega más fértil

"Bueño era un pueblo eminentemente agrícola. Aquí siempre se decía que Bueño era la despensa de Oviedo. Aquí se cultivaba muchísimo. Mucho maíz, muchísimes fabes, arbeyos, fresas incluso. La ladera sur de la montaña era un auténtico fresal. La gente iba a vender al mercado de Oviedo y sí, era prácticamente la despensa de Oviedo. No es como ahora, que casi nadie trabaja la tierra, salvo alguien que tenga una pequeña huerta para uso particular y poco más. Lo demás son todo praderías donde, para que no se convierta todo en un auténtico matorral, hay unos ganaderos que vienen con sus vacas para mantenerlas un poco limpias. Si no, estaría todo abandonado".

"Que se haya abandonado la huerta, que fuera desapareciendo toda esa generación que trabajaba muchísimo la tierra, no se lo imputo a la llegada de la térmica, sino a que hoy ya nadie quiere atarse a la agricultura, es muy fastidiado. La gente busca otros medios de vida. Ahora la huerta la tiene como pasatiempo. Hoy en día, vivir del campo es muy complicado y la gente se buscó otras formas de vida que no les supusieran tanto sacrificio y tan poco rendimiento".

"La vega está prácticamente abandonada y se habla ahora de una concentración parcelaria, que también está en fase de estudio. Esa sería una buena vía de futuro. En muchos sitios fue la solución para poder ver produciendo estas tierras que ahora mismo están totalmente abandonadas. Ésta siempre fue una vega muy fértil, aquí se daban muy bien todo tipo de producciones. La concentración sería una buena solución para darle rentabilidad a todo esto. Hay gente que cree que la concentración le va a quitar su tierra y no es así. Lo que se intenta es concentrar tierras, ubicarlas todas juntas para poder crear extensiones de terreno mayores y que, por lo tanto, ganarán en productividad y en rentabilidad. Hay muchas parcelas que no llegan a los 1.000 metros cuadrados y que no sirven para tener una explotación en condiciones. Se abrió un periodo para que la gente que estuviera dispuesta a esa concentración firmara. Si la concentración parcelaria se llevase a cabo es posible que la idea de la huerta de Oviedo pudiese volver a revivir".

Futuro urbanístico

"Fijar población no sólo es un problema de Ribera de Arriba, es un problema general. Es complicado, bastante complicado. Hay muchísimas limitaciones urbanísticas en muchos casos y eso que, por ejemplo, aquí en Bueño está continuamente viniendo gente en busca de casa para alquilar o para comprar, para ubicarse aquí en la zona. Lo que pasa es que no hay muchas posibilidades porque fuera de lo que es el núcleo hay bastantes limitaciones. Con el plan urbanístico, ahora en fase de aprobación definitiva, ahí se va a liberar terreno para poder ubicar nuevas construcciones, nuevas viviendas y eso, posiblemente, a lo mejor dará lugar a que se hagan nuevas casas y que se pueda aumentar la población".

Buenos equipamientos

"En ese concejo tenemos unos buenos equipamientos. Unas instalaciones deportivas extraordinarias. En Bueño hay unas piscinas espléndidas, unas canchas polideportivas magníficas, gimnasio, un polideportivo cubierto, un campo de fútbol, un área recreativa estupenda. Y ahora mismo se está en fase de rehabilitación del antiguo palacio de los Prieto, que va a ser el futuro Palacio de las Artes, con un auditorio también que nos va a permitir trasladar muchísimas de nuestras actividades, como el Festival de Jazz, con el que llevamos veinte años, o el Festival de Fado y Poesía. Eso nos va a permitir tener un sitio privilegiado con un auditorio al aire libre y un auditorio a cubierto en caso de inclemencias meteorológicas donde se van a poder ubicar hasta 250 personas. Es un privilegio tener esas instalaciones aquí".

"También debemos destacar que Bueño recibió en 2012 el premio al ‘Pueblo ejemplar’ de la Fundación Princesa y desde entonces hubo bastante movimiento en cuanto a visitas turísticas para conocer la ruta de los hórreos, para ver los cuarenta y ocho hórreos y ocho paneras que tenemos. Pasan por aquí y van también hasta el centro de interpretación del Hórreo, que también es un reclamo turístico importante".

"Ahora, entre los nuevos equipamientos, también está el centro social La Caballería, en Soto de Ribera, un centro de actividades múltiples que está funcionando perfectamente. Allí tiene la sede de la asociación de mayores de Ribera y sirve para hacer muchísimas actividades".

El acierto del jazz

"En julio de 2022 se cumplió el veinte aniversario del Festival de Jazz, que es una de las principales actividades que tenemos, no hay duda, aunque hay otras importantes también como el Festival de Fado y Poesía, el ciclo de cine al aire libre, o el certamen de pintura, que llevamos 17 años haciéndolo. También hemos hecho otras nuevas como el Samaín o Halloween, la iluminación de Navidad, el belén en la capilla de Bueño, la visita de Papá Noel, la hoguera de San Juan, las fiestas de San Juan de Mata, los carnavales, unos encuentros corales que comenzaron el año pasado… Son muchísimas las actividades las que hacemos a lo largo el año".

"Comenzamos el Festival de Jazz con una cosa muy sencilla. Recuerdo que, como anécdota, el escenario del primer año estaba construido por unos andamios y con unos tablones de obra. La idea fue de nuestro compañero de la asociación Juan Ignacio Muñiz, pero siempre contamos con el apoyo y el asesoramiento musical y técnico de Toño Barral, promotor musical de El Cohete Internacional, que es vecino de Bueño, y que como buen conocedor de este mundo siempre nos echaba una mano".

"La idea surgió así: nosotros queríamos apostar por un tipo de música que pudiera congregar a un público un poco seleccionado en el sentido de que no queríamos grandes aglomeraciones de gente, sino un tipo de música que seleccionara un poco al público y, la verdad, es que tenemos que decir que en 20 años que llevamos haciendo el Festival de Jazz en la plaza central de Bueño no tuvimos la más mínima incidencia. Los vecinos están encantados porque es un público con un nivel de educación y de comportamiento tal que es como si estuvieran en el Campoamor escuchando un concierto. Incluso hasta les molesta que cuando están en el concierto hables al lado. Están tan pendientes de ese tipo de música que yo quedé alucinado. Nunca tuvimos el más mínimo incidente y llegamos a tener hasta 1.500 personas en Bueño, estamos hablando de una aglomeración de gente importante, pero gente con un nivel exquisito de educación".

Apoyo municipal

"En todas las actividades tenemos el apoyo incondicional del Ayuntamiento. Siempre hemos contado con el apoyo municipal, no solamente de esta corporación actual, también de todas las anteriores. Nosotros poníamos las ideas y poníamos el trabajo, pero siempre teníamos detrás el apoyo económico del Ayuntamiento. Y esa sintonía es fundamental. Con total seguridad, el Ayuntamiento de Ribera de Arriba es el que, porcentualmente, más dinero dedica a la cultura. Lo mismo con el anterior alcalde, José Ramón García Sainz, que con el actual, Tomás Fernández. No tenemos más que palabras de agradecimiento. Nos apoya a nosotros y a todas las asociaciones del concejo, un municipio con un nivel de asociacionismo muy alto".