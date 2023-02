"Soy nacido en Oviedo, me crie en Ventanielles, al lado del Palacio de los Deportes, pero mis padres eran de Teverga. Mi madre, de Urria y mi padre, de Campiello. Yo venía todos los veranos a Teverga a casa de unos tíos, me tiraba aquí dos meses. Cuando venía a Teverga, de aquella, los pozos estaban funcionando a tope. Los mineros, con dinero. Había fiestas todo el verano en todos los pueblos. El dinero corría. Cuando cerró la minería, la mayoría de la gente tuvo que marcharse, por desgracia, porque no había trabajo. Se quedaron los ganaderos, unos pocos, y los prejubilados. Después empezó el turismo a funcionar. En Teverga ahora mismo hay trescientas camas aproximadamente. Ahora se vive del turismo y la ganadería, no hay mucha más opción".

"A los dieciocho años ya empecé a trabajar en ventas. Trabajé en ello toda la vida, hasta el 2013, cuando lo dejé un poco todo y vinimos para acá. En el 2007, cuando murió mi padre, nos dejó la casa familiar en Campiello y una cuadra. Compramos otra que estaba adosada a ella y un pequeño prado y con todo hicimos dos casas rurales. Pero yo seguí trabajando. Mi mujer era la que lo llevaba y la que lo atendía. Después, ya pensando un poco en cómo estaba la situación de la empresa en la que yo estaba, donde yo era jefe de ventas, lo dejé todo y nos lanzamos a la aventura e hicimos otros tres apartamentos rurales, que inauguramos en el año 2013. Yo me jubilé hace dos años. Ahora mi mujer y mi hijo son los que llevan el negocio".

"Aquel salto fue difícil y muy meditado porque supuso dejar el trabajo de veintipico años y lanzarme a la aventura y venir para Teverga a vivir. Fue un cambio drástico, pero para mejor. Yo llevaba toda la vida con objetivos en ventas y viajando. Era mucho estrés. Pero vienes para Teverga y es un paraíso, una tranquilidad que en pocos sitios la tienes".

"Teverga ahora mismo tiene casi dos millones de euros concedidos por los fondos europeos (Plan de Sostenibilidad Turística) que si se hacen las cosas bien el turismo puede resurgir. El plan nos lo presentaron muy justo a los empresarios del sector. Quieren rehabilitar aquí el pozo San Jerónimo que está bien rehabilitarlo pero, más que hacer un museo, lo que tenían que hacer era habilitar un tramo de mina para que la gente pueda entrar. Además, hay una partida importante para un centro de interpretación de la Colegiata de Teverga. Que no sé para qué. Teniendo el original y las momias allá al lado no sé para qué quieres un centro de interpretación. No contaron con el sector turístico a la hora de tomar decisiones. Por eso te digo que los dos millones no sé cómo llegarán al sector turístico. Dos millones de euros bien gastados tendrían un efecto muy importante".

"Habría que crear alguna ruta de senderismo más y limpiar. Hay que desestacionalizar el turismo porque en verano y en puentes y en Navidades está todo lleno, pero luego el resto del año necesitamos atraer más gente. Teverga está al lado de todo. Sales de Oviedo y en media hora estás en otro mundo, porque es naturaleza extrema. Tienes mucho. El hayedo de Montegrande; rutas en las brañas, que son praderas. Un desierto verde, como yo digo. Tenemos todo para triunfar, nos falta promoción".

"Hay que desestacionalizar porque en verano hay algunos días que habrá 1.500 bicicletas por la Senda del Oso y después el resto del año tampoco hay un movimiento importante. La Senda es el motor económico de la zona. No sólo de Teverga, de todos los concejos de alrededor. Y había que mantenerla un poco más, porque el firme está muy mal. Ahora se cambiaron las barandillas, pero cualquier cosa cuesta muchísimo que se haga".

"Si se pusieran de acuerdo a los ayuntamientos y el Principado y tuvieran una persona o dos de mantenimiento todo el año, la Senda estaría que brilla, sería un lujo. Pero como cada Ayuntamiento solo mira para su tramo y no para el resto… Hasta que todos los ayuntamientos se conciencien de que la Senda del Oso es beneficio para los cuatro concejos, para Proaza, para Quirós, para Santo Adriano y Teverga, cuando se den cuenta de eso, la Senda estará como tiene que estar. El abandono es total. El firme está hecho un cristo".

"Estos valles se conocen por la Senda del Oso. Es por lo que viene la gente de Madrid, de donde llegan la mayoría de los turistas. La Senda del Oso es nuestra marca, lo mismo que la marca Somiedo la conocen en todos lados. Por eso hay que verlo en conjunto. Los ayuntamientos tienen que promocionarse juntos. En todos los valles no llegamos a los 4.000 habitantes y tenemos cuatro ayuntamientos que, encima, deben de tener miedo a que les quiten las pocas competencias que tienen y entonces no se reúnen. Tenían una mancomunidad que desapareció; que fíjate tú, era un lujo. Para recoger la basura, para todo. La desaparecieron. Ahora todo está duplicado, cada uno tiene su arquitecto, su secretario... Quiero decirte que, bueno, si ya hay pocos ingresos de la poca gente que estamos aquí, no les queda nada para poder gastar porque se gasta entre sueldos y entre uno y otro. ¿Para qué quieres tanto Ayuntamiento si no tienes servicios?".

"Teverga tiene muchos restaurantes de calidad, tiene alojamientos nuevos y tiene muchas rutas para poder disfrutar de senderismo aparte de la Senda del Oso. Habría que crear más rutas y atraer más a la gente. Aquí hay mucho turismo activo. Y es un paraíso de la escalada. Muchos aficionados lo conocen porque hay más de mil vías abiertas y con dificultades. Hasta hay un 8c, que hay pocos en Europa que lo hagan. Pero necesitamos inversiones. Llevan prometiéndonos dos legislaturas que iban a hacer una vía ferrata y sigue la vía ferrata sin hacer. El turismo de escalada tiene mucho potencial".

"Y, aparte del Parque de la Prehistoria, tenemos en Cueva Huerta la mayor cavidad que hay en Asturias. Pero ahora solo te dejan visitarla un poco por una pasarela de madera. Dicen que protegen a los murciélagos, que llevan la vida entera ahí. Antiguamente la cueva estaba abierta y entraba todo el mundo. Ahora está cerrada y no te dejan. Tú imagínate abrir esa cueva, que adentro hay verdaderas catedrales, y hacer visitas guiadas. Aunque fuera controlado, tantas al mes o tantas diarias, pero sería un lujo. ¿No hay forma de convencer al Principado o a los geólogos, o no sé quiénes son, que dicen que hay que proteger esos murciélagos, para poder visitarla más?".