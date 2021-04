Asturias está muy lejos del rechazo a la vacunación que preocupa a las autoridades sanitarias en otras comunidades autónomas. Al menos así lo puso en valor esta mañana durante su comparecencia en la Junta General del Principado el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz. "La vacunación es la mejor medicina que tenemos para combatir al virus y eso lo sabemos los asturianos. La cifra de rechazo en nuestra comunidad se sitúa a diario entre un dos y un tres por ciento, muy lejos de lo que pasa en otros lugares", afirmó. El máximo responsable de la sanidad regional puso como ejemplo el día de ayer, en el que sólo el uno por ciento de los llamados a inmunizarse declinaron acudir a la cita.

"El hecho de que se detecten a tiempo efectos secundarios de las vacunas hay que verlo como lo que es: un hecho de que el sistema de vigilancia funciona", recalcó. "Ante una cita para vacunarse no se decide que vacuna corresponde por la preferencia de cada persona. Se decide por una estrategia que respeta el derecho de autonomía. Los beneficios de una campaña como esta son evidentes y es importante que no contribuyamos a la inseguridad y a la desconfianza", recalcó.

La estadística parece que le da la razón a Fernández. En el siguiente gráfico se puede ver el número de personas que cada día rechazó ponerse la vacuna contra el coronavirus desde que el pasado 27 de diciembre comenzara el proceso de vacunación en la Residencia Mixta de Gijón.

Asturias sigue a buen ritmo de vacunación. Tanto que la pasada semana el Principado administró más de 70.000 dosis entre el lunes y el domingo. Un ritmo que no se esperaba alcanzar hasta mayo. Más de 100.000 personas están ya inmunizadas y un cuarto de la población ha recibido ya al menos una dosis, lo que supone que ya tienen anticuerpos para luchar contra el virus. Fuentes sanitarias aseguran que las próximas dos semanas se centrarán en poner segundas dosis a los pacientes que ya recibieron la primera. Además se va a seguir el turno de vacunación para los menores de 63 años.

Aquellos asturianos de más de 80 años, o quienes hayan cumplido 64 y 65 años, ya deberían tener una dosis de vacuna contra el covid o una cita para hacerlo. Y si no la tienen porque nadie les ha llamado, deben ponerse en contacto con el teléfono de información sobre la vacunación, que es el 984016114. La gerente del Servicio de Salud del Principado, Concepción Saavedra, aseguraba hace unos días que aquellas personas de los grupos de edad citados (más de 80 años; o 64 años cumplidos; o 65 años cumplidos) que no hayan recibido esa llamada para la vacunación deberían ponerse en contacto con el teléfono automático de gestión de citas porque se trata de tres grupos donde sólo deberían quedar muy pocos casos de personas sin haber sido llamados. Y es posible, o así lo temen en el Sespa, que esté habiendo problemas para contactar porque haya teléfonos o información desactualizada. "Se han hecho entre 6.000 y 8.000 llamadas en las que nadie ha contestado y tampoco se ha podido contactar cuando lo ha hecho el personal del Sespa. Es importante que esas personas que están en las franjas de edad que ya se dan por vacunadas, si no lo están, se pongan en contacto con el sistema", comentó la gerente.