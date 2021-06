La espectacular tromba de agua caída esta tarde situaba a Oviedo como la localidad española en la que más había llovido hasta 19.00 horas. También dejó importantes daños: una planta del HUCA inundada, el Calatrava desalojado y un reventón en un colector de Ventanielles; sin contar innumerables incidencias de tráfico con calles y garajes anegados. "Nunca he visto una tormenta tan gorda", aseguraba esta tarde el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, desde el entorno del Palacio de los Deportes, una de las zonas más afectadas por las inundaciones.

Desalojo en el Calatrava

“Caía el agua por el techo como si fuese una catarata”. Así describía una de las trabajadora la escena que se vivió esta misma tarde en las oficinas de las consejerías alojadas en el Calatrava, que tuvieron que ser desalojadas a consecuencia de las inundaciones a eso de las siete de la tarde. “Salía a borbotones por los óculos y no éramos capaces de controlarlo. Pudimos apartar las mesas y parece que los equipos informáticos no están dañados, pero llegó un momento en el que era imposible hacer nada”, señala otra de las personas que tuvieron que irse a casa a raíz de la tromba de agua que inundó Oviedo. La zona afectada es principalmente el tercer piso del complejo, que es el último. “En los de más abajo no hay nada, pero nos han mandado salir a todos”.

Según las mismas fuentes, la decisión afectó a los funcionarios y al resto de trabajadores que en ese momento estaban en las oficinas situadas en ambas alas del Calatrava. “Lo que no sabemos todavía es si vamos a tener que venir mañana”, decía otro de los trabajadores a las puertas de las consejerías.

La sexta planta del HUCA, inundada

La lluvia también ha afectado al HUCA. El hospital ovetense ha sufrido importantes filtraciones de agua, que han acabado inundando la sexta planta B. El personal sanitario ha trabajado a destajo para tratar de frenar el agua, que entraba a borbotones por paredes y cuartos de tuberías, con sábanas y ropa de cama.

Revienta un colector en el entorno del Palacio de los Deportes

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, acudió esta tarde al barrio de Ventanielles para comprobar de primera mano los daños causados por la tormenta en esta zona de la ciudad. Entre otras cosas, el diluvio reventó el colector situado en la calle Río Dobra, una de las que rodea el Palacio de los Deportes, un contratiempo que provocó que el entorno del espacio deportivo se convirtiese en una especie de lago. Canteli, que estuvo acompañado por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, también pudo comprobar como la tormenta levantó por completo el firme de la calle Río Dobra, que acaba de ser asfaltada.

El aguacero también inundó varios locales y garajes en Ventanielles, al igual que en otras muchas zonas de Oviedo. "Hay que mirar bien las arquetas para que mañana no vuelva a pasar lo mismo", ordenó Canteli en Ventanielles. "Nunca había visto una tormenta tan gorda en Oviedo", asegura el Alcalde.

Oviedo, la localidad española en la que más llovió por la tarde

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había alertado de importantes tormentas en el día de hoy en la capital. La previsión anunciaba nubes de evolución que darían lugar a chubascos generalizados y tormentas que pueden ser localmente fuertes y con granizo por la tarde, sobre todo en el interior. También se alertaba de probables rachas muy fuertes de viento durante las tormentas. Previsiones que, en Oviedo, se cumplieron con creces. Tanto, que según datos de la Aemet la capital asturiana fue la localidad española con más precipitaciones hasta las 19.00 horas. Un total de 45,8 litros por metro cuadrado de lluvia. El grueso de esas precipitaciones, 45 litros por metro cuadrado, cayeron entre las 16.00 y las 17.00.

Cambio de centro de vacunación en Gijón: de El Molinón a Pechera

Ante la previsión de lluvias para Gijón, Salud decidió suspender las vacunaciones en El Molinón. El Principado avisó por teléfono a las 1.200 personas citadas esta tarde en el estadio rojiblanco para que acudiesen al Pabellón de Perchera-La Braña. La gerencia del área sanitaria V reestablecerá mañana la vacunación en El Molinón.