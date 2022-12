Semana de control a furgonetas en Asturias: 27 infractores por la velocidad

Circular superando los límites de velocidad establecidos en carretera sigue siendo uno de los preceptos más infringidos de la normativa de tráfico y seguridad vial. Al menos, así lo demuestran los resultados de la última campaña de vigilancia que la Dirección General de Tráfico realizó a conductores de furgonetas la semana del 21 al 27 de noviembre, y en la que 27 conductores fueron denunciados en Asturias por circular a velocidades superiores a las permitidas.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron un total de 1.886 furgonetas y comprobaron que 78 conductores incumplían algún precepto de la normativa de tráfico.

Otro de los aspectos más controlados debido a la importancia que tiene el mantenimiento adecuado de los vehículos para realizar desplazamientos seguros ha sido el referido a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). En concreto, trece conductores fueron denunciados por circular sin la ITV en regla. Además, dos conductores de furgonetas circulaban con los neumáticos en mal estado y otras tres furgonetas fueron inmovilizadas por no reunir las condiciones mínimas de circulación.

La carga de los vehículos ha sido otro de los preceptos a controlar, debido a que el peso y la distribución de la carga son vitales en caso de siniestro. En los siete días, un conductor fue denunciado por exceder el peso permitido en su vehículo y otros tres por llevar una incorrecta disposición de la carga. Hay que recordar que, a mayor masa de la furgoneta, mayor distancia de seguridad se debe mantener para detener el vehículo a tiempo ante cualquier imprevisto.

Respecto a la documentación tanto del vehículo como del conductor, son reseñables las nueve denuncias formuladas por estos motivos, y otras tres por carecer del seguro obligatorio. En el conjunto del Estado fueron controlados 124.157 vehículos, de los que 6.365 incumplían alguna normativa de tráfico durante la semana de la campaña de control.

Los agentes detectaron 130 conductores que dieron positivo a alcohol (59) y a otras drogas (71), mientras que 365 ocupantes no hacían uso del cinturón de seguridad. Además, 1.957 conductores no tenían en regla la ITV, 205 circulaban con los neumáticos en mal estado y 123 fueron inmovilizadas por no reunir las condiciones mínimas de circulación.