PSOE y PP anunciaron 17 fechas distintas para la apertura de la Variante desde 2003

La historia de la variante ferroviaria de Pajares es una sucesión continua de grandes anuncios, cambios de criterio, promesas incumplidas, cruces de acusaciones y promesas de fechas de apertura que, hasta ahora, nunca se han cumplido. A las palabras de este martes de la secretaria de estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, achacando al PP los retrasos de la Variante han replicado dirigentes populares resaltando que el PSOE no solo ha gobernado durante mucho más tiempo en España desde que se aprobó la Variante, sino recordando que siempre votó en contra de la infraestructura, tanto en la Junta General como en el Congreso de los Diputados.

El próximo 21 de febrero se cumplirán veinte años desde que el Consejo de Ministros del Gobierno de José María Aznar autorizara la contratación de la redacción del proyecto y la ejecución de la Variante, con un presupuesto de 1.085 millones de euros (solo para la perforación de los túneles) y un plazo de ejecución de cuatro años para la excavación, y dos "vestir" los pasos subterráneos y abrirlos a la circulación comercial. Desde entonces han gobernado España tanto el PP (7 años y 7 meses) como el PSOE (12 años y 2 meses). Entre los dos han cambiado el proyecto ocho veces, cuatro cada uno, y han ofrecido 17 fechas de apertura, 12 los socialistas y las otras 5 los conservadores. Ninguna fue cierta.

La primera fecha para la apertura de la Variante la ofreció el Gobierno de Aznar y Francisco Álvarez-Cascos: 2010. Ese año se mantuvo hasta que, en julio de 2005, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que la Variante abriría en 2009. Después, el Gobierno socialista fue anunciando sucesivamente retrasos: hasta 2011, 2012, 2013 y 2014, "recuperando" un año cuando en 2011 el entonces delegado del Gobierno, Antonio Trevín, volvió a poner como fecha de apertura 2013.

La llegada al Gobierno de Mariano Rajoy significó nuevos cambios en el proyecto, sobre todo por la exigencia de Foro de abrir la Variante con ancho estándar solo para viajeros y mantener la rampa abierta para mercancías. Así que siguieron dándose nuevas fechas de apertura: 2014, 2015, 2018, 2021, y de nuevo un "adelanto" cuando el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, prometió que las obras acabarían en el verano de 2020. La moción de censura que el 1 de junio de 2018 llevó al poder a Pedro Sánchez supuso un nuevo cambio de planes, de criterios, de anchos y de fechas de apertura. La primera, la del ministro José Luis Ábalos, que prometió abrirla en 2020. Después, llegaron anuncios de que el AVE llegaría a Asturias en 2021, 2022 y mayo de este año. La última "vuelta de tuerca" ocurrió hace unos días, cuando el Ministerio reconoció que no podría abrir la Variante en mayo de este año. La demanda de explicaciones del Gobierno del Principado trajo a Asturias a Pardo de Vera, que ofreció una nueva fecha de apertura, aunque no concreta: "La Variante abrirá este año".

Hubo asimismo en los últimos veinte años ocho cambios de criterio sobre anchos, ventilación, seguridad y comunicaciones, protagonizados cuatro por el PP y otros tantos por el PSOE. Cambios que supusieron más retrasos en la ejecución de las obras.

Los ataques de Pardo de Vera contra el PP han provocado una dura contrarréplica. "La secretaria de Estado vino a poner el ventilador para exculpar a los socialistas de cualquier responsabilidad. Eso no es dar la cara", dijo la portavoz popular en la Junta General, Beatriz Polledo. Resaltó que los socialistas llevan gobernando España "unos cuantos años, a nivel regional unos cuantos más y la respuesta no puede ser venir aquí a eludir responsabilidades. No es serio que la secretaria de Estado venga aquí a poner el ventilador y a exculpar de todo tipo de responsabilidades al PSOE", añadió.

La diputada del PP en el Congreso por Asturias Paloma Gázquez, por su lado, señaló que Pardo de Vera, con sus acusaciones, está "reconociendo su propio fracaso", ya que era "número dos de Adif y responsable de Obras en 2016, con el Gobierno del PP". Reclamó su dimisión "por negligente y sectaria".

El secretario general de Foro, Adrián Pumares, calificó de "milongas que nadie se cree y que nadie se toma en serio" las acusaciones contra su formación de Pardo de Vera, que en su opinión vino "a faltar el respeto a los asturianos, a tirar balones fuera, y en formato precampaña. Eso es ‘made in PSOE’", añadió.