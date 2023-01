“La secretaria de Estado vino a poner el ventilador para exculpar a los socialistas de la Variante”, según el PP asturiano

El PP asturiano ha dado réplica esta mañana a las acusaciones de la secretaria de Estado Transportes, Isabel Pardo de Vera, al PP por los retrasos en la construcción y entrada en servicio de la nueva conexión ferroviaria con León y Madrid, a través de la variante de Pajares. “La secretaria de Estado vino a poner el ventilador para exculpar a los socialistas de cualquier responsabilidad. Eso no es dar la cara”, ha valorado la portavoz popular en la Junta General, Beatriz Polledo.

La diputada autonómica dejó entrever el malestar del PP ante las acusaciones realizadas por Pardo de Vera, quien habló de “negligencia absoluta” de los Gobiernos del PP y cargó especialmente contra el acuerdo presupuestario alcanzado durante el mandato de Mariano Rajoy con Foro, entonces dirigido por Francisco Álvarez-Cascos. La secretaria de Estado reveló que una reunión Cascos le había dicho llegado a decir: “Aquí se hace lo que me sale de los cojones”, en alusión al ancho de vías de la Variante y a la rampa”. A juicio de Polledo, “no es el nivel que merecen los asturianos ni el tono”. La portavoz popular en la Junta General evitó ayer asumir que el acuerdo alcanzado entre Foro y el PP durante la presidencia de Rajoy hubiera sido un error. “Los socialistas llevan gobernando España unos cuantos años, a nivel regional unos cuantos más y la respuesta no puede ser venir aquí a eludir responsabilidades. No es serio que la secretaria de Estado venga aquí a poner el ventilador y a exculpar de todo tipo de responsabilidades al PSOE”, manifestó Polledo.

La portavoz del PP en la Junta había convocado la rueda de prensa para valorar los 25 compromisos anunciados por el presidente Adrián Barbón para cumplir a lo largo de este año. “El listado denota su nula gestión. A estas alturas de legislatura, después de tres años y medio, deberían estar cumplidos y no ser una declaración de intenciones”, afirmó Polledo. Para la diputada popular Barbón “es un presidente sin credibilidad porque los hechos no acompañan a sus discursos”. Cuestionó que la única ley aprobada para agilizar la gestión en la Administración asturiana, la de medidas administrativas urgentes “todavía tenga de desarrollo su principal novedad, la declaración responsable” y señaló que las otras dos leyes de ese ámbito, la de calidad ambiental y la de empleo público, que se aprobarán en los meses que quedan de esta legislatura “llegan tarde, porque se pusieron en marcha en 2020”. Polledo criticó, además, los nulos o bajos niveles de ejecución en infraestructuras educativas y sanitarias , para concluir que ”el Gobierno de Barbón es el peor que ha habido en Asturias” y sostener que “el cambio y la alternativa que necesita Asturias llegará con el PP” y con un candidato como Diego Canga “con compromisos claros y objetivos concretos a cumplir”.