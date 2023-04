Toitico, la inspiración asturiana en Cuba del "Trío Matamoros"

Fue Toitico un popular jefe de la Policía de Guantánamo y comandante de la de Santiago, en la Cuba prerrevolucionaria. Tan popular que sus andanzas llegaron a inspirar una canción del famoso "Trío Matamoros", un grupo trovador que surgió en 1925 y estuvo activo casi 40 años. Toitico fue, además, vendedor ambulante –dejó la Policía en 1952, cuando el golpe de Fulgencio Batista–, representante de la compañía Pepsi-Cola y chófer en la firma hasta jubilarse. Su historia la acaba de rescatar el periodista Mauricio Vicent.

Una vida intensa la de José Miguel Villa Romero, "Toitico", nacido en 1919 y quien en 1948 conoció en Guantánamo a Magda Soberón Dehesa. Tras cortejar un año –y no sin ciertos reparos por parte del padre de ella– se casaron. Coincidencias de la vida, fue una boda que sirvió para reunir en Cuba a dos familias asturianas. Los padres de ambos habían emigrado décadas atrás desde la región, concretamente desde el Oriente, hasta la isla caribeña en busca de una vida mejor como hicieron tantos otros en la época. A la familia de Magda le fue mejor, ella era una niña bien de Guantánamo cuando José Miguel la conoció. Toitico no tuvo tanta suerte. Había nacido en 1919 en el seno de una familia muy pobre. "Se hizo policía para salir de la miseria", explica Lourdes Villa, una de sus tres hijos.

Poco sabe esta de su abuelo paterno, José Villa Cortés, tal y como relata a LA NUEVA ESPAÑA. "Casi no tuve vivencias con ese abuelo, ni nunca nadie me contó nada de su vida en Asturias". Los pocos datos sitúan el origen de José Villa en Cangas de Onís, en el seno de una humildísima familia. Por la casa familiar en La Habana, donde vive con su madre nonagenaria, encontró la nieta hace poco un documento de identidad. "Ahí aparece el año de nacimiento y la fecha de su entrada al país, que, de ser cierto, solo tendría 12 años a su llegada, por lo que infiero que tuvo que venir acompañado de un adulto, pero no me consta. Este carné fue emitido en 1974 y él falleció en el 76, por lo tanto esa que figura debe de ser una de sus últimas fotos".

Sí que sabe más de su abuelo materno, Ramón Soberón Díaz, con el que Lourdes Villa tuvo "mucho contacto y una relación afectiva muy fuerte". Era Soberón vecino de un pueblo del Oriente y con 14 años se fue a Cuba, concretamente a Matanzas. "De él sí tengo muchas fotos y la historia familiar completa. Me encantaría difundirla algún día y pienso recopilarla", confiesa.

Los Villa Soberón conocieron España, donde residieron unos años tras irse de Cuba a mediados de los 50. Toitico y Magda tuvieron que buscarse la vida cuando el primero dejó la Policía tras el golpe. Como recuerda su hija, en el asalto al cuartel de Moncada por Fidel Castro en 1953 su padre fue detenido. Pasó un tiempo en la cárcel y fue juzgado junto a Fidel. Quedó libre, "no tenía nada que ver con la insurrección". La familia se fue de Santiago a Guantánamo y cuando empezó la guerrilla en Sierra Maestra, el matrimonio se fue al país de origen de los padres de ambos huyendo de cierta persecución y hostigamiento. El día a día no les era fácil. En el 59, al triunfar la revolución castrista, la familia regresó al país y retomó su vida.

El padre de Lourdes Villa falleció en la década de los 80. En La Habana, donde quedaron su viuda, Magda Soberón, y sus tres hijos. Lourdes es programadora de televisión. Tiene otra hermana, Magda, profesora de piano, y José –al que llaman cariñosamente Pepín, diminutivo asturiano donde los haya–, escultor conocido en Cuba por sus obras en bronce en distintos lugares públicos. En España firma dos, el "Monumento a José Martí", levantado en 1986 en Madrid, y la "Escultura ambiental", de 1992, en el campus de la Universidad de Valencia.