Fomento activará un formulario para vender parcelas de la Zalia

El Principado prevé poner la próxima semana a disposición de las empresas un formulario directo para adquirir parcelas en la Zalia, el gran espacio intermodal ubicado en Gijón pendiente de desarrollar y construir desde hace décadas. Los formularios que activará la consejería de Fomento, dirigida por Alejandro Calvo, serán para cualquiera de las 60 parcelas que integran la primera fase. La comercialización, calcula el Ejecutivo, empezará en junio. La Consejería asegura que hay varias empresas de diferentes sectores que han contactado para recabar información de cara a una posible adquisición, aunque de momento está todo en fase muy embrionaria.

La primera entrega de comercialización la componen 60 parcelas. Once de ellas son las denominadas de "venta rápida" y seis de esas once, según Fomento, están ya catalogadas para albergar actividades que se pueden desarrollar con la actual potencia eléctrica. En cuanto al precio de las mismas, la horquilla de cara a la primera fase oscila entre los 86 y los 102 euros por metro cuadrado. Paralelamente al proyecto de la Zalia, está Interzalia, cuyo objetivo es configurar esa zona como una terminal logística y no solo como un polígono industrial, proyectando un espacio donde confluirían mercancías en trenes y camiones. El Principado pretende que se implanten en esa zona varios operadores logísticos que puedan atraer a otras empresas.

La estación intermodal que sería Interzalia y que proyecta el Gobierno regional en esa zona ocuparía 20 hectáreas y las instalaciones se han diseñado para que puedan operar trenes de 750 metros de longitud. En todo caso, este proyecto lleva gestándose muchos años y sigue esperando. La Zalia e Interzalia se incluyen en el Corredor Atlántico, por lo que pueden percibir ayudas europeas. Esta infraestructura está considerada "red básica", lo que implica que debería estar finalizada en el año 2030.