Las comunidades presionan para que se desproteja el lobo

Arrecia la presión de las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica sobre la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, para que ésta revise la normativa para sacar al lobo del Lespre, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección, donde se incluyó en noviembre de 2021.

El consejero de Desarrollo Rural de Cantabria, Pablo Palencia, señaló este jueves que quiere cerrar un encuentro de las comunidades con Ribera la próxima semana. «Estamos trabajando para reunirnos lo antes posible», señaló el también titular de Ganadería, Pesca y Alimentación. Según explicó, este mismo viernes tendrá lugar en La Rioja una reunión con sus homólogos del ramo para presentar la estrategia de las comunidades ante Ribera.

Así, el asunto se va a abordar de manera «conjunta», no «aislada», y entre gobiernos regionales de diferentes partidos, pues no se trata de una «cuestión política», remarcó el consejero cántabro del PP. Palencia aseguró que «Cantabria va a estar en todos los foros habidos y por haber para defender a las familias que viven de la ganadería extensiva» y que el lobo sea tratado como una especie cinegética, no protegida, para «mantener el equilibrio que había» entre la conservación del cánido y el fomento de la ganadería.

«No hay ni un solo ganadero que conozca, en los cuarenta años que llevo trabajando en Cantabria en el medio rural –Palencia es veterinario de profesión–, que esté en contra de la biodiversidad y del equilibrio entre las especies silvestres y ganaderas, pero lo que sí quieren es desarrollar su actividad y, en este momento, no pueden hacerlo adecuadamente».

El Consejero se ha referido también a la solicitud de información por parte de la presidenta de la Comisión Europea sobre los ataques del lobo en diferentes comunidades autónomas. Cree que el hecho de que Ursula von der Leyen pida dicha información extraordinaria es algo que «preocupa» porque, en su opinión, «significa que no le llega información real o que la información que le llega quiere contrastarla».

Los daños causados por el lobo a la cabaña ganadera asturiana aumentaron en 2022 un 12% respecto al año anterior. Es el dato que ha enviado el Principado a la UE. El estudio calcula la existencia de 40 manadas, el doble de las contabilizadas en 2000.