Consejos personalizados para "pensar a lo grande" en la rampa de lanzamiento profesional

–En el momento de máxima duda sobre qué camino elegir, mi mentora me dijo: "Piensa a lo grande". Ese consejo y otros que me dio me resultaron muy útiles.

Con este testimonio personal, Aida Rodríguez González, consultora especializada en protección de datos, sintetizó ayer la ayuda que en el año 2016 –siendo alumna de la Facultad de Derecho de Oviedo– le prestó el programa "Mentoring" de Compromiso Asturias XXI. Este servicio gratuito es ofertado por la citada asociación de empresarios y profesionales del Principado que de forma mayoritaria trabajan fuera de la región y, en algunos casos, fuera de Asturias. "El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo día 27, viernes", destacó Pepa Fernández Carro, técnica de proyectos de Compromiso Asturias XXI, en el marco de la presentación del programa en el aula magna de Derecho (en el campus ovetense de El Cristo). Hoy, viernes, los detalles el plan serán expuestos en la Escuela Politécnica de Gijón. Durante el mes de noviembre se llevará a cabo el proceso de selección de la decimoquinta edición. La actividad orientadora propiamente dicha se desarrollará entre enero y junio del año próximo. Los interesados han de presentar un currículum, una carta de motivación y una batería de preguntas a su posible mentor. El programa "Mentoring" ofrece orientación y acompañamiento a jóvenes universitarios asturianos de último año de carrera, estudios de máster y estudiantes de ciclos de FP Superior en su itinerario hacia el mundo laboral. Se trata, en definitiva, de una orientación acreditada para ese momento decisivo en el que un joven ha de tomar un camino profesional y descartar otros. "Hasta la fecha, más de 400 estudiantes asturianos se han beneficiado de este programa", señaló Pepa Fernández Carro. La guía de mentores de Compromiso está integrada actualmente por 140 profesionales, a los que próximamente se sumarán otros 20. "Hablamos de perfiles de prestigio que desean compartir sus conocimientos de forma altruista y su experiencia para guiar a los jóvenes en el inicio de su andadura", enfatizan los promotores de la actividad. La dinámica habitual consiste en formar un binomio entre el mentor y el estudiante ("mentee"). Sin embargo, hay excepciones. Borja Ruisánchez Mier, presidente de la delegación de estudiantes de Derecho, fue protagonista en la pasada edición de una fórmula alternativa. El despacho jurídico Ontier seleccionó a un grupo de estudiantes que recibieron el asesoramiento de abogados de diversas especialidades en las propias dependencias de la empresa. El plan formativo incluye una serie de talleres de carácter muy práctico y que sirve para introducir a los alumnos en los ambientes de las empresas que colaboran en el programa, lo que les confiere una experiencia precoz y una formación con sello de calidad.