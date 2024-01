El Gobierno central se compromete a mejorar las bonificaciones del peaje del Huerna: "Es factible"

El Gobierno de España se comprometió esta mañana a mejorar las bonificaciones del peaje del Huerna, tanto en mercancías como en vehículos ligeros. La idea que maneja el Ministerio de Transportes, según aseguró esta mañana José Antonio Santano, secretario de Estado que estuvo de visita en Asturias, es llegar al 60% en el caso de los transportistas, una petición recogida hoy en LA NUEVA ESPAÑA, asumiendo así la petición del sector, y por otro lado aplicar los descuentos a los viajeros desde el primer desplazamiento y no desde el tercero, cómo se está haciendo ahora.

"Es un asunto factible y lo vamos a estudiar", aseguró Santano, el segundo del ministro Óscar Puente, que estuvo reunido con Adrián Barbón, presidente del Principado, Alejandro Blanco, consejero de Fomento, y Delia Losa, delegada del Gobierno, además del viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García. Los representantes del Principado le trasladaron al secretario de Estado estas peticiones y este, según su compromiso, recogió el guante de la agenda asturiana.

El plan del Gobierno de Sánchez es poder incluir estas mejoras en el peaje del Huerna en los siguientes presupuestos generales del Estado, que ya se están negociando entre los diferentes partidos. "Entrará pronto (la mejora), porque no hablamos de cosas de gran complejidad. Requiere de un mínimo análisis previo y podría llegar para los siguientes presupuestos", recalcó Santano, que además avanzó la elaboración de un convenio en el que participarán el Principado y el Gobierno para "desarrollar el puerto de Avilés".

El secretario de Estado, en lo relativo a la llegada de los trenes Avril, que acortarán el trayecto entre Asturias y Madrid en quince minutos, no concretó más de lo que ya anunció Óscar Puente: que los billetes se empezarán a vender a partir del 1 de marzo. El resto de los detalles, como el número de convoyes a repartir o las frecuencias, están pendientes de más detalles.

Estas fueron las declaraciones del secretario de Estado

El Huerna

"Hemos abordado el peaje del Huerna y puedo decir que estamos abiertos a estudiar la mejora de la bonificación, aunque tengo que decir que es importante: del 40% en el transporte pesado y del 60% en los ligeros. Se nos ha hecho un plantamiento para mejorar esa bonificación desde el primer viaje y hemos tomado nota, lo he comentado con el Consejero. Es un asunto factible y lo vamos a estudiar"

"Todas las comparaciones son odiosas,. La bonificación podría permitir aumentarla a los transportistas hasta el 60% y en el caso de los ligeros estudiaremos una desde el primer viaje, no desde el tercero. Estas son las dos peticiones que se nos han hecho, lo estudiaremos para dar una respuesta y creo que será una respuesta positiva"

"La idea es que el dinero que no se gaste en descuentos se reinvierta. La bonificación depende del número de vehículos pesados o ligeros. El objetivo del ministerio no es ahorrar dinero, sino buscar la mejor utilización. Por eso hemos atendido y analizaremos con cuidado lo que nos dicen"

"Pronto, no hablamos de cosas de gran complejidad. Requiere de un mínimo análisis y podría llegar para los presupuestos de 2024, este es el objetivo".

Los trenes: los nuevos Avril y Cercanías

"Es un asunto que tendremos oportunidad de verlo, me remito a lo que dijo el Ministro. Me quedo con la declaración del Ministro y en su momento se determinará el porcentaje de nuevos trenes a repartir entre Galicia y Asturias".

"Está en marcha (novedades en los Cercanías), pronto tendremos noticias positivas. Lo anunciará el Ministro, que es el que lo tiene que hacer. Estamos trabajando y la reunión de hoy fue de puesta en común. Hay un interés por parte del Gobierno de pasar de hablar solo de trenes a hablar del mallado de la movilidad, para integrar más y mejor el transporte y así dar una mejor respuesta a la demanda. Pronto tendremos información y hasta aquí puedo leer. Hay una sintonía muy clara entre el Gobierno de España y el de Asturias en materia de movilidad, trabajamos en la misma dirección. Me voy con una sensación muy positiva del nivel de complicidad"

"Está en marcha, el proyecto está en marcha, eso va".

Las declaraciones de Alejandro Calvo

"El secretario de Estado ha sido exhaustivo y trabajamos en un marco de consenso, con objetivos a corto, largo y medio plazo. Seguimos centrados en sacar el máximo partido a la Variante y a la alta velocidad ferroviaria. Esa es la máxima prioridad. El 1 de marzo salen a la venta los billetes de los nuevos Avril y tendremos una operación desde Avilés. La Variante está teniendo mucho éxito y a partir de ahí tenemos trabajo. Este mes de enero trabajaremos en la mesa del transporte mercancías y también en la Zalia, para presentar un proyecto conjunto para el desarrollo futuro de la estación intermodal, que es la pieza que conecta la alta velocidad con las mercancías y nuestros puertos"

"En cercanías tenemos muchas obras en marcha y queremos llegar a los servicios. La reforma en la malla horaria queremos participar y es útil que el Ministerio y Renfe se una al consorcio para tener una visión integral. Los usuarios tienen que ver que pensamos en ese tejido. Esa reforma es urgente y hay que aprovechar la gratuidad para transformar la movilidad de la región. Más del 50% de los usuarios de la tarjeta Conecta tienen menos de 30 años, por lo que hay una oportunidad histórica para reformar el transporte. También hay avances en material rodante y habrá novedades dentro de poco, porque hay un acuerdo con más comunidades".

"Hemos abordado la situación de las infraestructuras viarias, como el mantenimiento y la conservación y la conectividad con los puertos y de nuestro aeropuerto, que están dando muy buenos datos de comportamiento e inversión".

"Hay que hablar claramente del peaje del Huerna. No tiene una solución completa porque se tomó una decisión que nos penaliza y hay unos gobiernos responsables y hay que señalarlos siempre. El modelo de bonificación solo se puso en marcha con gobiernos socialistas y nos olvidamos por qué hay este problema. El decreto de 2022 estableció un marco presupuestario amplio y hay dos aspectos. Cuando hablamos de agravios pienso en las comunidades que no tienen peaje, no en las que tienen. En Galicia se bonifican pejes interiores, como nuestra Y. Vamos a hacer las bonificaciones adecuadas para que el uso real sea atractivo. En los pesados asumimos la demanda del sector y en vehículos ligeros parece que los tres viajes completos no son un incentivo al uso, por lo que lo haremos de manera que sea útil. Si tiene que ser desde el primer viaje lo será y si hay que buscar un equilibrio, también. Tenemos una horquilla alta, con datos y bonificaciones que son nuevas. Aprovecharemos al máximo el dinero".